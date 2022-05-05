Платформа для сбора денег United24 заработала: как помочь Украине из любой точки мира

Президент Украины Владимир Зеленский дал старт глобальной инициативе United24, которая призвана объединить людей со всего мира в помощи Украине. Сайт уже заработал. Платформа станет главным путем сбора пожертвований в поддержку Украины.

Помочь можно в несколько кликов из любой страны. Об этом сообщила пресс-служба United24.

Все средства поступают на счета Национального банка Украины. Каждый счет закреплен за профильным министерством – обороны, здравоохранения или инфраструктуры. Соотвественно, средства будут распределяться по трем направлениям:

оборона и разминирование;

гуманитарная и медицинская помощь;

восстановление Украины.

Как сделать пожертвование

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Нужно перейти на сайт фандрейзингововой платформы – u24.gov.ua . Пользоваться ей могут частные лица, фонды, международные компании и т.д.

Сначала нужно выбрать направление, которое вы хотите поддержать – армия, медицина и гуманитарка или восстановление страны.

Далее нужно выбрать способ оплаты. Это может быть перевод с банковской карты или по банковским реквизитам, PayPal и даже криптовалюта.

После выбора способа оплаты нужно указать сумму доната – она может быть любой. Также можно подписаться на регулярные пожертвования, в таком случае деньги будут списываться автоматический каждую неделю или каждый месяц.

В следующем меню нужно заполнить короткую анкету – указать имя и адрес электронной почты. При этом сделать пожертвование в United24 можно анонимно.

Последний шаг – заполнение платежных реквизитов. Если вы выбрали оплату картой, то нужно ввести ее номер, срок действия и CVV-код. Также придется указать свой почтовый индекс.

Денежные средства перечисляются на специальные счета НБУ, закрепленные за соответствующими Министерствами. НБУ отчитывается о сборе 1 раз в 24 часа.

Министерства направляют средства на ключевые нужды и предоставляют отчеты раз в неделю. Вся отчетность публикуется на платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что запуск платформы United24 сделает помощь Украине прозрачной и системной. "Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства. Простые люди, благотворительные фонды, международные компании, лидеры мнений во всем мире", – добавил Шмыгаль.