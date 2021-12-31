Инфлюенсер, политик и бизнесмен: названы 3 главные имени криптомира в 2021 году

Хотя криптоиндустрия все еще развивается, она представлена множеством влиятельных лиц и имен. И хотя запомнились многие из них, в уходящем году три человека продемонстрировали на рынок криптовалют наибольшее влияние – это Илон Маск, Найиб Букеле и Майкл Сэйлор.

Согласно различным исследованиям, каждый второй владелец малого бизнеса в США, решивший принимать криптовалюту, сделал это под влиянием таких инновационных компаний как MicroStrategy и Tesla. Еще треть – из-за заявлений в соцсетях известных личностей наподобие Илона Маска.

На этом фоне OBOZREVATEL приводит список самых влиятельных лиц мира криптовалют 2021 года.

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В декабре богатейший человек в мире Илон Маск наделал шуму в СМИ, в шутку допустив, что может уйти из бизнеса и стать "инфлюенсером на полную ставку". Хотя дальше юмора это не пошло, его влияние на криптопространство – далеко не шутка.

Компания Tesla владеет вторым по величине биткоин-фондом – в ее криптоказне хранятся 38,3 тыс. BTC. Кроме того, в апреле она начала принимать платежи в биткоинах (BTC). Это не только привело к рекордному росту курса Bitcoin (до $44 тыс.), но и показало другим корпорациям, что криптовалюта может быть стратегическим резервным активом.

И хотя в мае Маск объявил о прекращении платежей в первой криптовалюте, позже он неоднократно возвращался к этой теме. Вместо этого под конец 2021-го компания начала продавать "мерч" за Dogecoin.

Кроме того, в течение всего года Маск публиковал десятки твитов о различных криптовалютах, включая Dogecoin, Shiba Inu и Floki Inu, регулярно вызывая колебание их курса. А его публикации о биткоине имели влияние на преимущественную часть криптосектора.

Ничьи другие заявление в соцсетях не имеют такого же влияния на рынок криптовалют. Так что Маск с уверенностью стал "Криптоинфлюенсером года".

В июне президент небольшой латиноамериканской страны Сальвадор внес в Конгресс законопроект о принятии биткоина в качестве законного платежного средства. Этим же летом закон был принят и вступил в силу в сентябре.

Беспрецедентная инициатива на тот момент 39-летнего Найиба Букеле сделала его страну первой в мире, где криптовалюту признали наравне с фиатной (то есть, обеспеченной государством). Власти Сальвадора заявляют, что доходы от инвестиций в биткоин пойдут на строительство новых школ, ветеринарных клиник и частично – создание свободного от большинства налогов города "Биткойн-Сити".

Правительство регулярно пополняло ее при падении курса первой криптовалюты. Год государство завершает с 1370 BTC в своей криптокопилке.

Такой пример вдохновил и другие страны региона. И вот уже Венесуэла, Панама, Бразилия и Парагвай тоже изучают преимущества криптовалюты. Благодаря этому Найиба Букеле можно смело наречь "Криптополитиком года".

Когда речь заходит о корпоративных биткоин-инвесторах, имя Майкла Сэйлора стоит особняком. Его софтверная компания MicroStrategy является крупнейшим держателем криптовалюты среди публичных организаций.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, последняя партия из 1434 биткоинов была куплена компанией в начале декабря по средней стоимости $57,4 тыс. Всего MicroStrategy приобрела 122 477 биткоинов, что, согласно данным криптобиржи WhiteBIT, оценивается почти в $6 млрд.

Сам Сэйлор является одним из самых горячих и активных поборников биткоина с прошлого лета, когда его компания впервые вложилась в биткоин. Он называет первую криптовалюту решением проблемы инфляции, но при этом утверждает, что BTC не угрожает и не является соперником американского доллара.

В связи с этим нельзя недооценивать влияние Майкла Сэйлора как корпоративного инвестора в биткоин. Поэтому он как никто другой заслужил звание "Криптобизнесмена года".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что решение Tesla начать принимать платежи в криптовалюте и купить BTC на $1,5 млрд стало одним из самых важных событий года в мире криптовалют. Об остальных читайте в материале на сайте.