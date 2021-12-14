Биткоин не лучший: Маск объяснил свою любовь к Dogecoin

Криптовалюта биткоин меньше подходит для практического применения, то есть транзакций, чем токен-мем Dogecoin (DOGE). Так считает американский миллиардер Илон Маск, объясняя это небольшим объемом транзакций в сети Bitcoin и их высокой стоимостью.

В интервью изданию Time Маск назвал биткоин средством инвестиций. В то же время DOGE лучше подходит для практического применения, поскольку сеть Dogecoin обрабатывает значительно больше транзакций, чем Bitcoin.

"По сути, биткоин не является хорошей заменой транзакционной валюты. Несмотря на то, что он был создан как глупая шутка, Dogecoin лучше подходит для транзакций", – говорит Маск.

Он считает выпуск инфляционных мем-коинов положительным явлением. Поскольку инфляция Dogecoin является фиксированным, а не процентным показателем, она не будет снижаться со временем.

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"Он (Dogecoin. – Ред.) немного инфляционен. И это действительно хорошо, потому что это побуждает людей тратить его, а не использовать как средство сбережения", – объяснил миллиардер.

С начала года Dogecoin подорожал более чем на 3300%. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 14 декабря курс альткоина составляет $0,16045.

Кроме того, Илон Маск объяснил свое отношение к фиатной (то есть, обеспеченной государством) валюте. Он уверяет, что не ненавидит этот тип денег, как "многие в криптовалютном мире".

"У криптовалюты есть преимущества по сравнению с фиатной валютой – последняя имеет тенденцию разбавляться правительствами. В конечном итоге разбавление денежной массы оборачивается высокими налогами для людей, особенно тех, у кого есть сбережения в наличных", – считает глава Tesla.

Маск добавил, что может часами обсуждать природу денег, потому что сыграл значительную роль в создании платежной системы PayPal. "Очень немногие люди понимают (денежную систему – Ред.) лучше меня", – добавил он.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Time объявил Илона Маска "Человеком 2021 года". Такой статус он получил за свой вклад в развитие общества за минувший год.

Его компания Tesla стала одним из пионеров инноваций в индустрии электромобилей и искусственного интеллекта, а SpaceX является лидером в области исследования космоса. Кроме того, в уходящем году бизнесмен занял первую строчку в списке богатейших людей мира.