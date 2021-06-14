Tesla в будущем снова начнет принимать биткоины: Маск назвал условие

Американская компания Tesla снова будет продавать свои электромобили за биткоины. Это случится тогда, когда хотя бы 50% энергии, затрачиваемой для производства первой криптовалюты, будет экологичной.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter. "Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткойн-транзакции", – написал он.

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Напомним, в мае цена биткоина резко упала после того, как американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет позволять потребителям использовать криптовалюту для покупки своих автомобилей. Главной причиной названо влияние криптоактива на окружающую среду.

"Мы обеспокоены быстрым увеличением использования ископаемого топлива для добычи биткоинов и транзакций, особенно угля, который имеет самые низкие выбросы среди любого топлива. Криптовалюта –это хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее многообещающее будущее, но это не может дорого обойтись окружающей среде", – написал Маск.

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