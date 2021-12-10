Это худший актив: миллиардер назвал главного "врага" биткоина

Биткоин угрожает заменить золото, которое является "мертвым" и самым худшим инвестиционным активом в мире. Такая перемена приведет к тому, что курс первой криптовалюты будет расти вечно.

Об этом в эфире Yahoo Finance Live заявил директор американской технологической компании MicroStrategy Майкл Сэйлор. Он уверяет, что первая криптовалюта не угрожает финансовой системе ни одной страны.

"Единственное, чему угрожает биткоин, – это золото. Лучшее, что можно сделать, это продать все золото за $10 триллионов и купить биткоины. Золото – мертвая скала. Без всяких сомнений, это худший актив. На него нет никакой надежды", – утверждает Сэйлор.

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Его слова подтверждает рост курса первой криптовалюты. По состоянию на 10 декабря, согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, один токен торгуется на уровне $48,1 тыс. Таким образом, с начала года цена биткоина выросли на 63%, в то время как золото подешевело на 9%.

Майкл Сэйлор уверен, что, заменив биткоином золото и серебро и демонетизировав сферу недвижимости, рыночная капитализация этой криптовалюты вырастет с $1 трлн до $100 трлн. Также он прогнозирует дальнейший рост курса Bitcoin, объясняя это постепенным принятием его в качестве платежного средства и инфляцией в США и других странах.

"Биткоин будет расти вечно. Это мое убеждение. Я уже говорил это раньше, биткоин будет расти вечно", – сказал Сэйлор.

MicroStrategy является первой и крупнейшей компанией-инвестором в Bitcoin, о чем свидетельствуют данные Bitcoin Treasuries. В августе 2020 года биткоин был принят в качестве ее основного резервного актива.

За все время, по данным Bitcoin Treasuries, Майкл Сэйлор способствовал покупке 122 477 BTC (последняя партия из 1434 монет была закуплена 9 декабря). По состоянию на 10 декабря 2021 года на криптобаланс MicroStrategy оценивается в $6,1 млрд, а инвестиции в цифровые валюты принесли компании $2,5 млрд.

Сам Майкл Сэйлор при этом является миллиардером. Forbes оценивает его состояние в $2,2 млрд.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен уже не впервые предрекает увеличение капитализации биткоина до $100 трлн. Ранее в 2021 году он назвал главную криптовалюту самой разрушительной технологией и заявил, что ее курс может достичь $5 млн.