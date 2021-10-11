Биткоин побьет новый рекорд: известный своей точностью аналитик дал прогноз

Биткоин вернется к историческому максимуму курса, 64 тыс. долларов, уже в конце октября, а новый рекорд – 98 тыс. долларов – будет установлен в ноябре. В декабре-2021 цена биткоина превысит 100 тыс. долларов, считает голландский аналитик, работающий под псевдонимом "Plan B". Он славится точностью своих прогнозов.

Биткоин, по данным CoinDesk, 11 октября торгуется на уровне 56 тыс. долларов. Как сообщает Independent, "Plan B" в июне-2021 предсказал, что в конце сентября биткоин будет торговаться по 43 тыс. долларов, что и произошло. Фактическая цена криптоактива всего на 150 долларов отличалась от прогнозной.

Пост криптоаналитика, в котором он прогнозировал цену биткоина, набрал более 500 тыс. лайков в Twitter. Один из читателей в комментарии к посту "Plan B" назвал его прогнозную модель "от запасов к потоку" (Stock-to-Flow - S2F) "удивительно точной".

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Эта модель предполагает, что рыночный дефицит биткоинов – всего в обороте, как утверждается, будет циркулировать 21 млн монет, – в сочетании с уменьшающимся предложением, будет в долгосрочной перспективе приводить к возрастанию цены этой цифровой валюты.

S2F делит общее предложение биткойна на глобальном рынке (stock) на количество биткойнов выпускаемых в течении одного года (flow) – c учетом того факта, что годовое производство биткойнов уменьшается вдвое каждые четыре года. Таким образом определяются периоды роста цены криптовалюты.

Сентябрь же традиционно был плохим месяцем для биткойнов: динамика цен с 2011 года составляла в среднем 7% убытков. На точность тщательно рассчитанных моделей прогнозирования цены может повлиять определенное количество экзогенных факторов.

Напомним, биткойн достигал рекордного максимума в 64 тыс. долларов в середине апреля 2021 года. Однако, согласно расчетам аналитика "Plan B", эта цена не была пиком нынешнего "тренда бычьего роста".

А последующее падение цены биткоина можно объяснить различными факторами. В том числе, репрессиями Китая в отношении криптовалют и неустойчивым отказом Сальвадора от своего новаторского закона о биткоинах.

"Все прогнозы могут быть разрушены событийным фактором "черного лебедя". Например, таким как глобальный запрет биткоинов, эскалация пандемии, война с Китаем и т.д.", - сообщил "Plan B".

Одновременно, инсайдеры Bitcoin trading– Cryptocurrency exchange–WhiteBIT сообщают: одобрение ETF. или глобальное тиражирование успеха Сальвадора, или появление стимулирующих правил могут стать теми триггерами, которые будут играть на увеличение цены биткоина и усиления "тренда быков". И ощутимое сокращение пула продавцов-майнеров также окажет определенное воздействие на возрастание цены биткоина. "Этот геймченджинговый момент может произойти через несколько месяцев", – резюмируют специалисты криптобиржи WhiteBit.