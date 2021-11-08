Биткоину предсказали новые рекорды уже в ближайшее время

На фоне либерализации и начала регулирования сферы криптоактивов в различных странах был отмечен рост курса многих цифровых валют. На этом фоне токену Bitcoin прогнозируют новый рекорд в $67 тысячи долларов уже в обозримом будущем.

Согласно анализу рынка криптоактивов, который провели в Forex Club, 8 ноября капитализация рынка криптовалют достигла отметки в $2,85 трлн (хотя по другим данным был преодолен рубеж и в $3 трлн). На этом фоне за сутки выросли некоторые криптовалюты:

Bitcoin – до $65419 (суточный рост 5%) с капитализацией $1,23 трлн;

Ethereum – до $4721 (3,9%) при капитализации $558,5 млрд;

XRP – до $1,2938 (12%), его капитализация составила $60,6 млрд;

Litecoin – до $207,2 (4,3%) с капитализацией $14,3 млрд.

Видео дня

Среди факторов, влияющих на движение курса отмечается решение крупнейшего банка Австралии Commonwealth Bank открыть пользователям доступ к криптовалютам через собственное приложение CommBank. Кроме того, клиентам маркетплейса для цифровых активов Bakkt Holdings в ближайшие дни могут предоставить возможность покупать, продавать и удерживать Ethereum.

На этом фоне прогнозируется дальнейший рост рынка криптовалют. Аналитики считают, что некоторые из них имеют шансы подняться до новых максимумов:

Bitcoin – $67 тыс.;

Ethereum – до $4,8 тыс.;

XRP – до $1,35;

Litecoin – до $210.

Стоит отметить, что в интернете существуют различные сервисы, которые позволяют завести собственный кошелек для криптовалюты. Один из них можно получить на криптобирже WhiteBIT.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, мнение известных финансистов касательно перспектив криптоактивов сильно различается. Например, автор экономического бестселлера The Black Swan Нассим Николас Талеб уверен, что рано или поздно их стоимость упадет до нуля.

В то же время, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук верит в дальнейший рост этого токена. Он утверждает, что курс биткоина уже в середине ноября увеличится до $67 тыс..