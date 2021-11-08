Эфир пробил "потолок": цена криптовалюты взлетела до нового рекорда

Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum (ETH) после нескольких рекордов на прошлой неделе опять обновила свой исторический максимум. 8 ноября цена одного токена достигла $4759,16.

Согласно данным CoinMarketCap, в этот день курс криптовалюты преодолел психологическую отметку в $4700, но на этом не остановился и продолжил рост. Позже стоимость монеты все же скорректировалась до $4737.

Капитализация Ethereum теперь превышает $557,7 млрд. В свободной обращении находятся 118,2 млн ETH.

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Однако по мере роста цен на эфир растут и комиссии за транзакции. По данным BitInfoCharts, 6 ноября средняя комиссия за транзакцию для Ethereum составляла 41,53 доллара. Это примерно в три-четыре раза больше, чем в августе.

5 августа в сети Ethereum вышло обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакциию. Теперь вместо перечислений майнерам в качестве вознаграждения часть комиссии "сжигается". То есть токены перечисляют на мертвый адрес для регулирования их числа в обращении.

На данный момент коэффициент сжигания сохраняется на уровне 0,58 - на этом фоне Ethereum рискует стать дефляционной криптовалютой. Это значит, что создавать монет будут меньше, чем сжигать. Это и ведет к подорожанию альткоина.

Всего на данный момент уже было сожжено эфира более чем на $2,5 млрд. Средняя скорость сжигания в минуту на данный момент составляет 5,6 ETH. Преимущественно это происходит за счет сделок на NFT-марткетплейсе OpenSea.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне после обновления резко выросли доходы майнеров Ethereum. В 2021 году они заработали $17 млрд - это на $3,4 млрд больше доходов "производителей" эфира.