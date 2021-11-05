Биткоин взлетит до новой отметки: названа дата и сумма

Курс биткоина в середине ноября увеличится с $62 тыс. до $67 тыс. Главная причина – инвесторы изменили свое отношение и начали активнее вкладывать деньги в криптоактивы.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. Среди новостей, которые склонны добавлять негативные настроения на рынке – прогнозы крупных агентств о том, что биткоин может дешеветь. Так, например, аналитики JP Morgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет $35 тыс.

"И мы допускаем, что негативные оценки будут сдерживать активность покупателей. При этом отметим, что общепринятый прогноз – это рост биткоина до $90-100 тыс. за монету, а рост крипторынка в следующем году ждут на уровне 15%", – отмечает Ковальчук.

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Как фактор в поддержу ожиданий роста стоимости биткоина напомним, что ранее, в октябре, поступила информация, что в магазинах Walmart начали продавать биткоины. Продажа криптовалюты осуществляется в рамках пилотной программы через терминалы Coinstar. Усиление индустрии несомненно является уверенным толчком для того, чтоб инвесторы сохраняли позиции в криптовалютах.

В отличие от доллара или гривни, за курс криптовалюты не отвечает ни один из регуляторов мира. Фактически его стоимость регулируется двумя факторами: спрос и предложение и новостей, которые способны повлиять на настроения инвесторов.

Прогнозы о том, что будет с криптовалютой, кардинально отличаются. Одни уверены, что курс взлетит до млн долларов, а другие вовсе уже несколько лет повторяют: это пузырь, который рано или поздно лопнет.

Каждый инвестор сам принимает решение и берет на себя ответственность: тратить ли деньги на виртуальный актив в надежде получить прибыль, или нет. Точно можно сказать одно: биткоин – рисковый актив.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.