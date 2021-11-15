Биткоин начал главное обновление за 4 года: курс криптовалюты штормит

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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Система биткоин обновилась

В блокчейне Bitcoin активировали обновление Taproot – главный апгрейд системы с 2017 года. В течение суток после начала изменений курс первой криптовалюты штормило – разница между минимум и максимум составляла $2,5 тыс.

Софтфорк произошел на блоке 709 632, который был добыт майнинг-пулом F2Pool 14 ноября в 7:15. Софтфорк – это "мягкое" изменение кода криптовалюты, которое не требует полной смены программного обеспечения на машинах, функционирующих в блокчейне.

Об актуальности данного обновления свидетельствует то, что его поддержали 99% майнинг-пулов. А спустя сутки обновилось более половины узлов (53,53%) сети – остальные пользуются устаревшим программным обеспечением и не имеют доступа к новым функциям.

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Большинство нодов Bitcoin перешли на обновление Taproot

Курс биткоина не отреагировал на софтфорк непосредственно после его активации. По данным криптовабиржи WhiteBIT, некоторое время после начала обновления стоимость биткоина держалась на уровне $64,2 тыс., но позже упала до $63,6 тыс. 15 ноября первая криптовалюта выросла до $66,3 тыс., а потом скорректировалась до $65,9 тыс.

Курс биткоина отреагировал на обновление Taproot
Что Taproot принесет биткоину?

Основные изменения будут связаны с новым криптографическим ключом и повышением уровня конфиденциальности транзакций при понижении комиссии за операции с биткоином. Это будет реализовано за счет алгоритмов подписей Шнорра и MAST:

  • подписи Шнорра – это архитектура, объединяющая открытые ключи и мультиподписи в одну уникальную подпись. Она отличается безопасностью, негибкостью, линейностью и уменьшением размера транзакций. Данный алгоритм мультиподписей будет работать параллельно с ныне действующим ECDSA;

  • MAST (Merkelized Abstract Syntax Tree) – архитектура, основанная на структуре данных из дерева Меркла и абстрактного синтаксического дерева. Эта технология позволяет создавать сложные смарт-контракты со множеством различных условий, не раскрывая условия сделки.

Что изменится после обновления?

Дополнив функционал подписей Шнорра, Taproot позволяет пользователям маскировать абсолютное большинство транзакций биткоина, в том числе сложные, под простые – от одного человека к другому. Кроме сокрытия данных о транзакциях, пользователям откроются и другие функции:

  • увеличение пропускной способности сети минимум на 25%;

  • экономия на комиссии;

  • больше приватности;

  • усложнение спам-атак;

  • увеличение безопасности в сети;

  • повышение эффективности сложных контрактов.

Это первое крупное обновление сети Bitcoin с августа 2017 года, когда был запущен протокол Segregated Witness. Он позволил снизить размер комиссий и увеличить лимит блока, что, в свою очередь, повысило масштабируемость сети. Однако не все сообщество приняло обновление, что привело к хардфорку – от основного блокчейна отделилась другая цепочка, которая образовала новую монету Bitcoin Cash.

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