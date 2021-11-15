Биткоин начал главное обновление за 4 года: курс криптовалюты штормит

В блокчейне Bitcoin активировали обновление Taproot – главный апгрейд системы с 2017 года. В течение суток после начала изменений курс первой криптовалюты штормило – разница между минимум и максимум составляла $2,5 тыс.

Софтфорк произошел на блоке 709 632, который был добыт майнинг-пулом F2Pool 14 ноября в 7:15. Софтфорк – это "мягкое" изменение кода криптовалюты, которое не требует полной смены программного обеспечения на машинах, функционирующих в блокчейне.

Об актуальности данного обновления свидетельствует то, что его поддержали 99% майнинг-пулов. А спустя сутки обновилось более половины узлов (53,53%) сети – остальные пользуются устаревшим программным обеспечением и не имеют доступа к новым функциям.

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Курс биткоина не отреагировал на софтфорк непосредственно после его активации. По данным криптовабиржи WhiteBIT, некоторое время после начала обновления стоимость биткоина держалась на уровне $64,2 тыс., но позже упала до $63,6 тыс. 15 ноября первая криптовалюта выросла до $66,3 тыс., а потом скорректировалась до $65,9 тыс.

Основные изменения будут связаны с новым криптографическим ключом и повышением уровня конфиденциальности транзакций при понижении комиссии за операции с биткоином. Это будет реализовано за счет алгоритмов подписей Шнорра и MAST:

подписи Шнорра – это архитектура, объединяющая открытые ключи и мультиподписи в одну уникальную подпись. Она отличается безопасностью, негибкостью, линейностью и уменьшением размера транзакций. Данный алгоритм мультиподписей будет работать параллельно с ныне действующим ECDSA;

MAST (Merkelized Abstract Syntax Tree) – архитектура, основанная на структуре данных из дерева Меркла и абстрактного синтаксического дерева. Эта технология позволяет создавать сложные смарт-контракты со множеством различных условий, не раскрывая условия сделки.

Дополнив функционал подписей Шнорра, Taproot позволяет пользователям маскировать абсолютное большинство транзакций биткоина, в том числе сложные, под простые – от одного человека к другому. Кроме сокрытия данных о транзакциях, пользователям откроются и другие функции:

увеличение пропускной способности сети минимум на 25%;

экономия на комиссии;

больше приватности;

усложнение спам-атак;

увеличение безопасности в сети;

повышение эффективности сложных контрактов.

Это первое крупное обновление сети Bitcoin с августа 2017 года, когда был запущен протокол Segregated Witness. Он позволил снизить размер комиссий и увеличить лимит блока, что, в свою очередь, повысило масштабируемость сети. Однако не все сообщество приняло обновление, что привело к хардфорку – от основного блокчейна отделилась другая цепочка, которая образовала новую монету Bitcoin Cash.

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