Запуск 'Северного потока-2' нанесет тройной удар по Украине, – Фурса

Украина понесет потери от запуска газопровода "Северный поток-2" в трех аспектах. В частности, стоимость транзита природного газа по территории страны может увеличиться почти втрое.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. "Сейчас от транзита газа мы получаем примерно 2 миллиарда долларов в год. Часть этих средств идет на обеспечение транзита, но в основном это наша первая потеря – минус 2 миллиарда долларов", – констатировал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Вторая потеря – это технологические сложности, продолжил Фурса. По его словам, сейчас, когда Украина транспортирует газ в страны Европы, она фактически использует этот транзит и для доставки газа потребителям в Украине. Когда "общий большой транзит" прекратится, могут возникнуть определенные проблемы.

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"Сейчас мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома . Это большая победа, потому что "Газпром" не может нам выкручивать руки. Но де-факто, заключая контракты с европейскими компаниями, мы откачиваем газ из транзитного, который идет по территории Украины. Технологически это очень удобно. Когда этого газа не будет, нам придется в любые точки страны поставлять газ по трубам самостоятельно, перегоняя его из тех мест, где его добывают или где мы его импортируем, к месту потребления", – пояснил эксперт.

"Нафтогаз" уверяет, что это возможно. Но это уже проблематично", – отметил он.

Третья потеря – это потеря на стоимости доставки газа потребителям в Украине. "Есть тариф на стоимость газа и тариф на доставку газа. Стоимость доставки газа возрастет почти в три раза вследствие того, что не будет общего большого транзита. Этот большой транзит помогает делать маленькие "транзитики" к каждому отдельному дому. А когда в трубах не будет давления, бремя этих расходов ляжет на украинцев", – пояснил Фурса.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук сообщила, что Украину могут приблизить к НАТО в качестве компенсации за потери на газотранспортном рынке.