После запуска 'Северного потока-2' Украину могут приблизить к НАТО, – Верещук

В настоящее время в парламенте Швеции рассматривается предложение о вступлении этой страны в НАТО вместе с Украиной. Сближение Украины с Альянсом может рассматриваться как определенная компенсация за запуск газопровода "Северный поток-2".

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

"Несколько часов назад я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение – вступить в НАТО вместе с Украиной", – сказала она.

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Верещук добавила, что такой шаг могут поддержать отдельные европейские политики и политические группы из-за потерь Украины в результате запуска "Северного потока-2".

"Если Россия считает, что "Северный поток-2" ей так уж необходим, что ей необходимо получить возможность ограничить Украину в энергетическом клубе государств, то давайте мы тогда дадим ПДЧ и гарантии безопасности именно таким образом – Украина в НАТО", – предположила нардеп.

"Если это произойдет, это будет огромная победа", – подчеркнула она.

Верещук рассказала, что сейчас ведется подготовка оборонного соглашения между Украиной и США. "Это не План относительно членства и это точно еще не членство, потому что должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение. Поэтому мы пошли другим путем: мы договариваемся с США о гарантиях безопасности".

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД Литвы выступил с инициативой предоставить Украине ПДЧ в обмен на запуск "Северного потока-2". Еще один способ компенсации Украине – вывод российских войск с ее территории, добавил чиновник.