В Украине абонплату на газ снизили только для 20% семей, остальным придется платить больше

В Украине в результате ограничения максимального размера абонплаты на газ цены снизили только для 20% семей.

Для остальных 80% – тарифы остались повышенными, передают "Наші гроші". Тарифы на распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Если очень грубо, то этот тариф должен быть большим для меньших облгазов, потому что он зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают.

Однако значительно подняли тарифы на распределение не только маленькие облгазы, но и крупные – "Харьковгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Николаевгаз", "Черновцыгаз", "Тернопольгаз".

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