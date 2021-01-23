В Украине абонплату на газ снизили только для 20% семей, остальным придется платить больше
В Украине в результате ограничения максимального размера абонплаты на газ цены снизили только для 20% семей.
Для остальных 80% – тарифы остались повышенными, передают "Наші гроші". Тарифы на распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Если очень грубо, то этот тариф должен быть большим для меньших облгазов, потому что он зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают.
Однако значительно подняли тарифы на распределение не только маленькие облгазы, но и крупные – "Харьковгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Николаевгаз", "Черновцыгаз", "Тернопольгаз".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.