Украинцы будут платить за абонплату на газ по новой цене: опубликованы тарифы

Александр Литвин
Александр Литвин
Коммуналка
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Тарифы на газ в Украине пересчитали

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января снизила тарифы на транспортировку газа (абонплата) на 5-30% для 14 облгазов.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Меньше будут платить клиенты ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Какие цены установили (грн за кубометр):

  • "Гадячгаз" 1,66

  • "Закарпатгаз" 1,78

  • "Ивано-Франковскгаз" 1,79

  • "Коростышевгаз" 1,67

  • "Лубныгаз" 1,79

  • "Мелитопольгаз" 1,79

  • "Николаевгаз" 1,79

  • "Полтавагаз" 1,78

  • "Тернопольгаз" 1,79

  • "Тысменицагаз" 1,79

  • "Уманьгаз" 1,78

  • "Харьковгаз" 1,79

  • "Черновцыгаз" 1,78

  • "Газовик" 1,79

Как изменились тарифы

Такое решение связано с постановлением Кабмина, которым ограничили максимальную абонплату: до 1,79 грн за кубометр. "Регулятор поддержал общее решение, наработанное Правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", – прокомментировал на своей странице в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о снижении абонплаты на газ

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