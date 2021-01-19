Украинцы будут платить за абонплату на газ по новой цене: опубликованы тарифы

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января снизила тарифы на транспортировку газа (абонплата) на 5-30% для 14 облгазов.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Меньше будут платить клиенты ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Какие цены установили (грн за кубометр):

"Гадячгаз" 1,66

"Закарпатгаз" 1,78

"Ивано-Франковскгаз" 1,79

"Коростышевгаз" 1,67

"Лубныгаз" 1,79

"Мелитопольгаз" 1,79

"Николаевгаз" 1,79

"Полтавагаз" 1,78

"Тернопольгаз" 1,79

"Тысменицагаз" 1,79

"Уманьгаз" 1,78

"Харьковгаз" 1,79

"Черновцыгаз" 1,78

"Газовик" 1,79

Такое решение связано с постановлением Кабмина, которым ограничили максимальную абонплату: до 1,79 грн за кубометр. "Регулятор поддержал общее решение, наработанное Правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", – прокомментировал на своей странице в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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