Украинцы могут платить за газ в 3 раза меньше без пересмотра тарифов: как спасти ситуацию

В Украине долгие годы компенсировали низкие тарифы на газ. За использованное голубое топливо на 2,5 тыс. грн государству приходилось дополнительно тратить 10 тыс. грн. При этом жилой фонд не модернизировали: через стены, окна, крышу теряется больше тепла, чем нужно на обогрев помещения.

Украинцы могут платить за газ примерно в 2-3 раза меньше, если государство вместо компенсации низких тарифов вложит деньги в тепломодернизацию. Тогда даже с высокими рыночными ценами на энергоресурсы суммы в платежках можно сократить.

О том, что именно стоит сделать, чтобы уменьшить расходы потребителей голубого топлива, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы без пересмотра тарифов могут платить за отопление в разы меньше, написал на своей странице Facebook бывший городской голова Черкасс Сергей Одарич. Если у нас среднее потребление энергии составляет 350 кВт*час на квадратный метр в год, то в ЕС этот норматив – на уровне всего лишь 47 кВт*час. Это значит, что украинцы впустую сжигают миллиарды кубов газа, отапливают улицы и платят за это.

Одна из причин, почему в ЕС утепляли свои дома и учились экономить, а украинцы сжигали газ, – низкий тариф, который действовал в Украине до недавнего времени. "Пока есть что-то дешевое, мы не думаем на нем экономить. Поколение 40+ помнит "Жигули" или "Москвичи", забитые до отказа буханками хлеба, которые возили из городов в села кормить свиней. Ибо хлеб был дешевый (16 коп.), дешевле корма или зерна", – пояснил Одарич.

Вот всего несколько цифр в подтверждение его слов (данные Госагенства энергоэффективности):

Из 18,6 млрд кубометров газа, которые используют на нужды населения, эффективно расходуют только 7,2 млрд;

2,4 млрд кубометров тратится в системе теплоснабжения;

9 млрд "теряются" в домах из-за неутепленных стен, окон и т.д.

Допустим, вы отапливаете свой дом газом и потратили на него 1860 грн в месяц. Из этой суммы 240 грн вы заплатите за голубое топливо, которое потеряется по дороге и еще 900 – за тот объем, который "пропадет" в доме. Если добиться максимального энергосбережения, то вместо 1860 грн можно было бы платить всего 720! И для этого не нужно экономить и находиться в холодном помещении. Стоит всего лишь заняться модернизацией жилья.

Определить, сколько процентов тепла теряется из-за окон, а сколько – из-за крыш, необходимо в каждом случае индивидуально. Объемы и источники теплопотерь будут зависеть от состояния конкретного дома, рассказал OBOZREVATEL эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин. В целом же здания советской постройки могут экономить до 50%, а иногда до 60% тепловой энергии при условии комплексной термомодернизации.

Если отопление обходится дороже, чем 15 грн за квадрат, значит, вы оплачиваете обогрев улицы, а не своих домов. И каким бы ни был тариф, переплачивать все равно придется, отмечает Одарич. Есть рыночная стоимость газа (ее размер должен определяться не правительством). И разницу между рыночным тарифом и низкой ценой от государства все равно придется оплачивать со своего кармана.

Правда, здесь стоит отметить, что одна из задач государства – не допускать злоупотребления на рынке. В Украине есть региональные монополисты, которые, как говорят в Кабмине, завышают тарифы на газ. В ситуации, когда есть один крупный поставщик, государство должно защитить интересы потребителей.

"Если правительство переведет нагрузку на производства, то владельцы заводов компенсируют эту нагрузку за счет вашей зарплаты. Если правительство будет перекрывать эту разницу из бюджета, то это также ВАШИ деньги – ВАШИ налоги или непредоставленные ВАМ медицинские или образовательные услуги, неотремонтированные дороги и тому подобное", – поясняет Одарич.

Сергей Одарич еще пять лет назад предлагал правительству внедрить реформу энергоэффективности. Главный шаг – инвестировать деньги в комплексную тепломодернизацию жилых домов (о том, как ее проводить, читайте ниже). Для этого можно использовать кредитование на льготных условиях. Например, если многоэтажный дом тратит на отопление 500 тыс. грн в год, а после модернизации при такой же температуре в квартирах будет уходить 200 тыс., сэкономленные 300 можно направить на погашение льготного займа.

Государство же компенсирует украинцам кредитную ставку или даже погасит его часть. Это в любом случае позволит в будущем тратить меньше. Одарич предложил:

в течение 5 лет государство направляет средства на термомодернизацию частных домов (5 млн жилых зданий);

со второго года государство начинает экономить на субсидиях для термомодернизированных домовладений;

в течение этих 5 лет правила тарифообразования, дотирования и назначения субсидий являются неизменными;

за эти 5 лет потребление газа частными домовладениями сокращается с 12 до 6-7 млрд кубов в год;

в течение следующих 4 лет (после окончания проекта) государство полностью возвращает инвестированные средства за счет ликвидации дотаций и сокращения субсидий;

владельцы домовладений уменьшают потребление газа в 2-3 раза , улучшают состояние своих домов, повышают их стоимость;

в отрасли строительства создается 300 тыс. дополнительных рабочих мест, в сфере производства материалов и оборудования – еще 500 тыс.

"Если бы в 2016 году начали этот проект, сегодня уже заканчивали бы. И цена на газ никого бы не волновала", – подытожил Одарич.

Стандартный многоквартирный дом до тепломодернизации потребляет в два раза больше тепла, чем нужно, рассказывает OBOZREVATEL глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук. Гигакалории "уходят" через неутепленные крышу, окна, двери, подвал и стены, а платят за них жильцы таких домов.

И исправить эту ситуацию может любая семья. Первый шаг – создать ОСМД. Тогда можно собрать средства на утепление, получить грант или помощь от местной власти. Но даже в активном Киеве ОСМД созданы только в около 20% домов, говорит Киричук.

Комплексная тепломодернизация предполагает утепление всего дома по периметру. При этом толщину утеплителя может рассчитать только инженер-энергоаудитор. Если неправильно выбрать утеплитель, деньги могут уйти "впустую" или же в квартирах из-за смещения точки росы появится плесень.

В доме нужно обшить все коммуникации, установить индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, утеплить окна, двери, крышу, подвал. На вентиляции должен быть рекуператор (специальное устройство, которое не дает впускать в жилье холодный воздух).

"Я как раз остановился переночевать в новом отеле в Тернополе. В номере раскаленные батареи. Температура воздуха – около 28 градусов. Регулятора на батарее нет, только кран. Или спи в сауне или в ледяной пещере. Вентиляции нет, форточки нет. Только огромные двери на балкон, которые для экономии денег сделали без режима проветривания. Владелец отеля 90% газа сжигает совершенно напрасно. Избыточное тепло уходит на улицу через стены или через открытые двери балконов. Перед тем я день работал в Киеве. В муниципальном здании, с муниципальными менеджерами. Замечательный зал, со свежим ремонтом, с новыми окнами-стеклопакетами. Но каждые полтора часа приходилось открывать два окна настежь, чтобы пустить в помещение кислород. Рекуператор не поставили. Процентов 20-30 газа сожгли зря", – привел пример Одарич.

Если бы государство в течение последних пяти лет не обещало низкие тарифы на газ, а потратило бы деньги на модернизацию жилья, уже сейчас, даже при рыночной цене на газ, платить за коммуналку можно было в разы меньше.