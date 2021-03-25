Украинцев без спросу переведут на новые тарифы на газ: какие условия и цены

В Украине с 1 апреля перестанут контролировать тариф на газ. А уже с 1 мая всех украинцев переведут на новые тарифы – годовые. В результате платить за голубое топливо придется в течение года равными порциями.

О том, как и почему изменятся правила и сколько заплатим за газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

На какой тариф переведут украинцев?

Годовой тариф позволяет продавать голубое топливо по усредненной фиксированной цене 12 месяцев и это позволит снизить зимние колебания. Цены на год действовали и в прошлом году, но предлагали их не все поставщики и украинцы, не разобравшись, редко переходили на новые условия.

Проблема в том, что годовой тариф в Украине введут в мае, хотя выгодно это делать летом. Летом стоимость газа может быть в несколько раз ниже, чем в отопительный сезон.

А если я не хочу годовой тариф?

По желанию можно перейти и на месячный тариф, который действовал в прошлом году. Рыночные правила останутся: можно будет в любой момент перейти с годового на месячный тариф или поменять своего поставщика.

Сколько будет стоить газ?

Эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский считает, что стоимость кубометра будет на уровне около 8 грн за куб. "На фоне достаточно высоких цен, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, как и цена апреля, будет находится на уровне 8 и более гривен за кубометр", – пишет Землянский в публикации на официальной странице организации в Facebook.

С данным мнением соглашается координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

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