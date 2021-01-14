Получил платежку за газ в 7,7 тысячи, это уже "покращення"? Украинцы возмутились счетами за коммуналку

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают коммунальные платежки. У некоторых потребителей суммы увеличились в два раза, другие же не верят в подорожание, так как получили такие же суммы, как и в прошлом месяце.

Своими впечатлениями о новых ценах украинцы поделились в комментариях к публикации OBOZREVATEL на официальной странице в Facebook. "Какие пять тысяч гривен, ложь", – возмутилась украинка. Другие же пользователи заявляют: вынуждены платить даже больше. "Сегодня пришла СМС, за газ 7776,34 грн. Это уже конец мира или будет покращення"? – возмутился пользователь соцсети.

Ви вже отримали платіжки? Які у вас суми? Posted by Obozrevatel on Wednesday, January 13, 2021

"Пока только пришла квитанция за отопление. И сумма меня не радует. Доходы у меня не увеличились, а расходы очень даже да", – пишет украинка.

"Не верьте! За коммуналку в трех-комнатной квартире в Киеве сегодня пришла платежка в 3076 грн. Так что не верьте", – возмущается пользовательница соцсетей.

"Та как не подняли! В том числе отопление 1000 грн, а в этом 1700 грн ы это морозов еще нет и повышение еще не окончательное. А при "барыге" в самые лютые морозы 1150 грн больше всего было. Так что сделали 73% "улучшение" всем", – пишет пользователь.

Отметим, в Украине с февраля Кабинет министров обещает снизить тариф на газ примерно на 30% до 6,99 грн. В результате отопление дома голубым топливом может подешеветь с 5,4 до 3,8 тыс. грн.

Это следует из нормативов потребления газа. Так, в среднем украинцы тратят на отопление одного квадратного метра 11 кубов газа. Если площадь дома составляет 50 квадратов, в месяц может уходить 550 кубов. Сейчас некоторые поставщики в регионах продают голубое топливо за 9,9 грн/куб.

Сейчас за отопление нужно заплатить 5,4 тыс. грн, а по новым ценам уже 3,8 тыс. грн. Стоит отметить: если дом утеплен, используется энергоэффективный котел, то расходы могут быть в разы ниже.

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