Новые цены на газ появятся уже в феврале, их согласуют с МВФ: Разумков собрал фракции

Новые цены на газ в Украине (6,99 грн за кубометр) будут действовать уже с февраля. И.о. министра энергетики Юрий Витренко согласует их с МВФ. При этом вместо отменных льготных тарифов на отопления внедрят новый механизм монетизации субсидий.

Об этом рассказали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев во время встречи с депутатскими фракциями, которую 13 января собрал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Сегодня в 16:00 Глава Парламента собирал глав фракций и групп по вопросам тарифов. Из гостей: премьер, и.о. министра энергетики, глава "Нафтогаза", – написал на своей страницы в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Что рассказали депутатам:

Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней).

В этом вопросе рассчитывают на поддержку МВФ . Витренко 13 января проведет с ними переговоры.

Правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы.

По увеличению денег на субсидии в Бюджете 2021: Кабмин пока рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно.

По законам: Раду пока только Кабмин просит принять законопроект "про малые облгазы" (детали не озвучивались)..

Кабмин не исключает повторное голосование за Министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

"Всякие креативные варианты, которые звучали – внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады про снижение тарифов – не рассматриваются. Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания премьера по вопросу тарифов", – написал Железняк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: