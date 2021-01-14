Отримав платіжку за газ в 7,7 тисячі, це вже "покращення"? Українці обурилися рахунками за комуналку

Українці в соціальних мережах активно обговорюють комунальні платіжки. У деяких споживачів суми збільшилися удвічі, інші ж не вірять у подорожчання, бо отримали такі ж суми, як і минулого місяця.

Своїми враженнями щодо нових цін українці поділилися в коментарях до публікації OBOZREVATEL на офіційній сторінці в Facebook. "Які п'ять тисяч гривень, брехня", – обурилася українка. Інші ж користувачі заявляють: змушені платити навіть більше. "Сьогодні прийшла СМС, за газ 7776,34 грн. Це вже кінець світу або буде покращення"? – обурився користувач соцмережі.

Ви вже отримали платіжки? Які у вас суми? Posted by Obozrevatel on Wednesday, January 13, 2021

"Поки тільки прийшла квитанція за опалення. І сума мене не радує. Доходи у мене не збільшилися, а витрати дуже навіть", – пише українка.

"Не вірте! За комуналку в трикімнатній квартирі в Києві сьогодні прийшла платіжка в 3076 грн. Тож не вірте", – обурюється користувачка соцмереж.

"Та як не підняли! В тому числі опалення 1000 грн, а в цьому 1700 грн, і це морозів ще немає і підвищення ще не остаточне. А при "баризі" в найлютіші морози 1150 грн найбільше було. Так що зробили 73% "поліпшення" всім", – пише користувач.

Відзначимо, в Україні з лютого Кабінет міністрів обіцяє знизити тариф на газ приблизно на 30% до 6,99 грн. У підсумку опалення будинку блакитним паливом може подешевшати з 5,4 до 3,8 тис. грн.

Це випливає з нормативів споживання газу. Так, у середньому українці витрачають на опалення одного квадратного метра 11 кубів газу. Якщо площа будинку становить 50 квадратів, на місяць може піти 550 кубів. Зараз деякі постачальники в регіонах продають блакитне паливо за 9,9 грн/куб.

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