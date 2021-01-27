"Нафтогаз" показал тариф на февраль: цена отличается от кабминовской

"Нафтогаз" опубликовал стоимость голубого топлива на февраль для своих клиентов (тех украинцев, которые выбрали их своим поставщиком). Каждый кубометр госкомпания будет продавать по 6,86 грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook. По новым правилам, которые действуют до конца марта, поставщики не имеют право продавать голубое топливо дороже, чем за 6,99 грн. Чтобы сохранить конкуренцию между поставщиками "Нафтогаз" установил тариф на более низком уровне.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цене за счет минимальной собственной наценки. Наша цель как ценового лидера на рынке – предлагать лучшие условия потребителям и увеличивать количество наших клиентов", – отметили в "Нафтогазе".

Если украинцы на какое-то время вовсе останутся без поставщика (например, их поставщик откажется продавать голубое топливо по установленной Кабмином цене), то они автоматически станут клиентами "Нафтогаза" и в таком случае смогут покупать голубое топливо по цене в 6,99 грн за кубометр.

С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки, по подсчетам Кабмина, позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

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