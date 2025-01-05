Умер чемпион СССР по футболу и отец знаменитой украинской гимнастки

Олимпийская чемпионка 1996 года по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская сообщила о смерти своего отца - Олега Васильевича. Прощание со знаменитым советским и украинским футболистом, который умер на 70-м году жизни, состоится 6 января в оккупированном Крыму.

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У себя в Facebook 47-летняя Серебрянская призналась, что не сможет провести в последний путь отца, так как ей запрещен въезд в Российскую Федерацию.

"Прощание с пройдет 6.01 в 10:00 в Церкви Дмитрия Солунского Республика Крым, Абдал 1. Встреча у входа в 9:50. Кто планирует быть, напишите в личном сообщении, я дам контакт координатора. Пока пишу только организационную информацию, потому, что очень больно из-за потери. Но еще более больно, что не могу проститься с отцом лично, так как не могу приехать из-за запрета на въезд в РФ", – призналась бывшая спортсменка.

Олег Васильевич Серебрянский родом из Запорожья. С детства начал заниматься футболом в Херсоне, а уже в 15 лет стал членом школьной сборной Украинской ССР, одержавшей победу на Спартакиаде. В 1972 году он присоединился к молодежной команде киевского "Динамо", где дважды выигрывал чемпионат СССР среди дублеров.

В середине 1970-х годов Олег перешел к одесскому "Черноморцу", а затем к "Таврии", где стал основным игроком. Уже в 1977 году Серебрянский дебютировал за Таврию в первой лиге и даже забил первый гол. В 1980 году он вернулся в киевское "Динамо", но в конце сезона снова вернулся в Симферополь, где помог команде одержать победу в первой лиге и выйти в высшую лигу.

1983 стал наиболее успешным в карьере футболиста: он стал чемпионом СССР в составе "Днепра". Вклад Олега был значительным — он стал лучшим помощником команды, отдав 9 голевых передач. Спустя год Серебрянский также сыграл в Кубке европейских чемпионов. Несмотря на успешную карьеру, в 1984 году он покинул "Днепр", а позже выступал за "Колос" и снова вернулся в "Таврию", где в 1986 году команда стала серебряным призером, а в 1987 году - чемпионом Украинской ССР.

После завершения карьеры футболиста Серебрянский стал тренером и функционером. Он работал в СДЮШОРе в Симферополе, а позже стал директором спортивного клуба художественной гимнастики "Грация".

Отметим, что в свое время OBOZ.UA выпустил большой материал про Екатерину. Она была очень популярна в Украине в 90-х и в первое десятилетие 2000-х.

Эффектная спортсменка снималась в различных телепроектах и рекламе, основала свою школу и бизнес, а таблоиды обговаривали ее роман с лидером ТНМК Фаготом. Однако в один момент Екатерина решила переехать в Великобританию, где затем вышла замуж и решилась стать мамой в 39 лет.

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