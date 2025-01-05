Вооруженные силы Украины ликвидировали российского боксера Владислава Юркевича. 22-летний уроженец Бирюсинска (Иркутская область) в начале декабря 2024 года на Курском направлении словил прилет украинского FPV-дрона.

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Юркевич с ранних лет занимался боксом и многократно становился призёром и победителем региональных и всероссийских турниров. Он был одним из лучших боксеров региона, а также входил в восьмерку сильнейших спортсменов Сибири.

Являлся чемпионом Иркутской области среди юношей 15-16 лет в Черемхове, а также победителем первенства Российского студенческого спортивного союза (РССС) в Иркутске.

В 2019-м году завоевывал серебряные медали на первенстве России среди РССС и на первенстве Иркутской области среди юниоров 17-18 лет в Усть-Илимске.

Юркевич после срочной службы в армии решил присоединиться к российским оккупационным силам, которые участвуют в полномасштабном вторжении в Украину. Боксер стал добровольцем и отправился убивать украинцев в составе спецназа "Ахмат".

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад стало известно, что ВСУ ликвидировали тренера футбольного клуба "Факел" из Ленинградской области Владимира Федорова. 35-летний специалист после начала полномасштабного вторжения подписал контракт с оккупантами и был уничтожен в зоне так называемой специальной операции.

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