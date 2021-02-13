В НБУ рассказали, какие условия поставил МВФ

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Глава НБУ прокомментировал решение МВФ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.

Об этом в комментарии Интерфаксу рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко. "Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", – сказал он.

Шевченко указал, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом. Он сообщил, что Нацбанк имел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы stand-by. "Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы", – сказал Шевченко.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил о завершении работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы.

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