Странам ЕС перекрыли лазейку для поставок оружия в Россию в обход санкций

Европейский Союз устранил юридическую лазейку, которая позволяла странам Европы поставлять оружие в России с 2014 года, невзирая на эмбарго. Это произошло благодаря введению пятого пакета санкций ЕС против РФ за ее вторжение в Украину в 2022 году.

Об этом сообщили дипломаты и официальные лица ЕС, пишет Reuters. К такому выводу они пришли после анализа юридического текста пятого санкционного пакета Евросоюза, который был опубликован 8 апреля.

Речь идет о пункте, который разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года. Как отмечают дипломаты, соответствующая поправка была внесены под давлением некоторых стран, включая Польшу и Литву.

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При этом Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в публичном сообщении о пятом пакете санкций. Тем не менее, представитель дипломатического корпуса Литвы в ЕС заявил, что исключение было отменено. Впрочем, он подозревает наличие другой лазейки – перевозки оружия в РФ для ремонта все еще разрешены.

Дискуссии об этой поправке активизировались после того, как стало известно: во время действия эмбарго 10 государств ЕС экспортировали в РФ военную технику на сумму 346 млн евро. Крупнейшим поставщиком оказалась Франция.

ЕС запретил экспорт оружия в РФ в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма Россией. Страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.

Тем не менее, до 2022 года в РФ из Европы поставляли ракеты, самолеты, реактивные снаряды, торпеды, бомбы. Часть этого оружия уже используется против Украины сейчас, во время войны, говорится в расследовании Investigate Europe.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что Грузия помогает России обходить санкции и закупать военное оборудование. При этом он подчеркнул: обходить санкции Запада россияне уже начали и через одну из ключевых стран ЕС – Германию.