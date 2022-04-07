Транспортная блокада и эмбарго на поставки оружия: ЕС ввел новые санкции против России

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Среди прочего они предполагают транспортную блокаду и эмбарго на поставки оружия. Камнем преткновения был вопрос о запрете на импорт угля из РФ, однако диппредставителям удалось договориться и по этому пункту.

Об этом сообщает BFM TV. Пакет включает:

запрет на импорт угля (оценивается в 4 млрд евро);

персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";

ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с проведением войны в Украине;

ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;

заморозку активов нескольких банков;

Видео дня

эмбарго на поставки оружия;

запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Таким образом, импорт российского газа, нефти и ядерного топлива пятый пакет санкций Евросоюза не затронул. В силу новые ограничения вступят после публикации в официальном Вестнике Евросоюза. Это должно случится уже 8 апреля 2022 года.

Ранее же США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

Таким образом США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те американские компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях.

В частности, речь идет о:

Вячеславе Канторе – крупнейшем акционере компании по производству удобрений "Акрон", имеющей важное стратегическое значение для правительства России;

Андрее Гурьеве – сподвижнике Владимира Путина и основателя "ФосАгро", важной стратегической компании, производящей удобрения;

Сергее Когогине – директор КамАЗа, производителя грузовиков и автобусов, в том числе для российских военных;

Сергее Иванове – президенте крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании;

Леониде Михельсоне – основателе и генеральном директоре ведущего российского производителя природного газа "Новатэк";

Андрее Акимове – генеральном директоре третьего по величине банка России Газпромбанк.

Александре Дюкове – генеральном директоре третьей по величине в России государственной нефтедобывающей компании "Газпром нефть".

Борисе Ротенберге – сыне совладельца крупнейшей в России газопроводной компании СГМ. Семья Ротенбергов известна своими тесными связями с Путиным, и некоторые из них уже попали под санкции.

Помимо этого Великобритания полностью замораживает активы двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белый дом ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также супруги и дочери главы российского МИД Сергей Лаврова. Также под ограничения попали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр страны Михаил Мишустин.