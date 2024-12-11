С оккупированной территории в Европу рвутся сторонники "СВО": эти "украинцы" стали головной болью западных спецслужб

Помощь и гостеприимство многих стран мира спасла миллионы жизней украинцев, бежавших от развязанной Путиным войны. Но этим также воспользовались и сторонники российской агрессии. Некоторые жители оккупированных территорий, ненавидящие Украину, и сегодня выезжают в Европу, представляясь… украинскими беженцами.

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О том, как они это делают, и как российские спецслужбы используют такое положение дел – читайте в материале OBOZ.UA.

Испытание оккупацией

За время российско-украинской войны наша страна пережила две основные волны оккупации – в 2014 и 2022 годах.

Первыми пострадали Крым, Донецкая и Луганская области, часть жителей которых находятся в оккупации вот уже одинадцатый год.

"Но считать, что там остались исключительно сторонники России – большая ошибка. Я поддерживаю контакт со знакомыми в оккупации, таким образом узнавая, что там на самом деле происходит – ведь не будешь же опираться на публикации российских пропагандистских СМИ", - рассказал OBOZ.UA офицер ВСУ родом с Донбасса.

По его словам, многие оставшиеся в оккупации в итоге "опустили руки и приняли жизнь по российским законам". "Но есть и те, кто продолжает ждать Украину, всеми силами помогая нашим Вооруженным силам, разведке и т.д. Помощь этих людей неоценима! Они осознанно рискуют жизнью. И я верю, что наступит время, когда об этом смогу подробно рассказать", - говорит защитник.

Были и те, кто изначально ждал Россию и яро стал помогать оккупантам. Кто-то и сам пошел во "власть".

Толчок к бегству

Многое изменилось с началом полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.

Тогда на временно оккупированной территории проходили облавы: на улицах населенных пунктов оккупанты в прямом смысле хватали мужчин и свозили в военкоматы: часть из них без обучения, вооруженные допотопной винтовкой Мосина уже через неделю кидали на фронт.

"Россияне отправляли воевать всех, кто попался под руку – вплоть до оперных певцов, которые никогда ранее не то, что не служили в армии, но даже не были на военных сборах. Естественно, результат был соответствующим", – рассказал собеседник OBOZ.UA в оккупированном Донецке.

Именно это послужило первым спусковым крючком для выезда жителей оккупированных территорий подальше от родных мест, где проходила насильственная мобилизация. Но среди них были не только противники России (и, соответственно, войны), но и те, кто люто ненавидел Украину.

Часть из последних изначально выехали на территорию страны-агрессора, однако когда и там стали закручивать гайки – тоже началась мобилизация, стали выезжать в Грузию, Армению, Казахстан. Но наиболее хитрые – в страны Европы: Польшу. Чехию, Германию и т.д. Ведь именно европейские страны помогали украинцам с бесплатным жильем и платили пособия, на которое можно было прожить – при этом также бесплатно изучать язык, получать образование и впоследствии найти нормальную работу.

Охота спецслужб

Казалось бы, нонсенс: ты сторонник России, которая считает коллективный Запад своим врагом, но цинично пользуешься его благами. Но это было сплошь и рядом.

Предатели сохраняли украинские паспорта (уже имея российское гражданство), по ним и выезжали на Запад. Там плакались, что в оккупации потеряли абсолютно все, в том числе и жилье, и таким образом получили помощь.

Ситуацией не могла не воспользоваться Россия. "Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС РФ (более известное как ГРУ, военная разведка) заранее готовили свою агентуру как "беженцев" из Украины, а также впоследствии вербовали тех, кто уже находился в Европе", - рассказал собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, этих агентов планировали задействовать в шпионаже, слежке, диверсиях, так как Россия была (и есть) крайне заинтересована в срыве военной помощи Украине.

На протяжении 2024 года в СМИ просочилось всего несколько фактов о российской агентуре среди украинских беженцев.Наиболее резонансным стал отчет Высшего совета национальной обороны Румынии. CSAT заявил, что в страну среди украинских беженцев попали российские шпионы, целью которых было получение информации в сфере обороны и безопасности, были также попытки получить чрезвычайно важные данные о помощи, которую Румыния предоставляла Украине. Кроме того, они искали информацию о военных учениях в Румынии и дислоцированных в стране войсках.

"По другим делам информация в публичной плоскости была довольно скупой, так как преступления такого рода до окончания расследования, или же до того, как накроют всю шпионскую сеть, широко не освещают – и это правильно. Но то, что сегодня украинские беженцы стали головной болью для западных спецслужб – к сожалению, факт. Ведь преступные намерения России точно нельзя недооценивать", – говорит украинский офицер.

По словам наших собеседников на временно оккупированных территориях, выезд оттуда в страны ЕС продолжается и сейчас.

"Можно выехать из городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под контролем России. Реклама таких услуг у нас на каждом шагу, перевозчики обещают на микроавтобусах и легковых авто доставить в страны Балтии, Польшу, Германию, Францию и Чехию. Цена вопроса стартует от 300 евро", – говорит дончанин. Но есть нюанс.

Продолжение следует....