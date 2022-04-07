Грузия помогает России обходить санкции и закупать военное оборудование – нардеп

Граждане России обходят западные санкции через Грузию. В удаленном режиме они открывают там "левые" фирмы, через которые покупают запрещенные товары. В частности, военное оборудование и микрочипы. Также к этому процессу "присоединилась" и Германия.

Об этом у себя в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил: такую информацию ему подтвердили в "нескольких источниках".

"Несколько моих источников подтверждают схему обхода санкций россиянами через Грузию. Правда, что Грузия дает возможность оккупантам открывать там левые фирмы быстро и удалённо. Потом в обход санкций покупают все запрещенные товары (военное оборудование, микрочипы и прочие)", – говорится в его сообщении.

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При этом он подчеркнул: обходить санкции Запада россияне уже начали и через одну из ключевых стран ЕС – Германию. "Уже через Германию пошли заказы", – написал он.

Ранее в

Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию.

"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов" – говорится в сообщении разведки.

В самой же Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным. Там заверили, что страна обеспечивает строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах и отслеживает все грузы.

Тем не менее, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона обратил внимание на то, что несмотря на свои заявления, Грузия не предоставила доказательств, что она не помогает РФ обходить санкции.

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе вводить санкции против России. По его словам, подобные меры противоречат интересам страны.