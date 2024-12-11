'Такое врачи видели только в фильмах': Наталья Карпа рассказала о состоянии Лесика после остановки сердца

Певица Наталья Карпа посетила во львовской больнице коллегу Лесика Турко, у которого остановилось сердце посреди концерта Натальи Бучинской. Артистка рассказала, что состояние музыканта все еще остается тяжелым, но мужчина настроен вернуться к нормальной жизни.

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"Состояние еще стабильно тяжелое", – сообщила Наталья Карпа в Instagram. Она добавила, что Лесик узнал ее без проблем, равно как и родных.

"Когда взяла за руку и пыталась что-то говорить, услышала: "О, мы еще должны злобать не один концерт!", – рассказала о своем инсайте певица.

Она сообщила, что музыканту почти два часа проводили реанимацию, а запускали сердце более 1,5 часов вместо 40 минут по протоколу. "Это чудо – единичные случаи в мире, такое врачи видели только в фильмах..." – добавила она.

"Нужно много времени и лечения, чтобы восстановить все жизненные функции, но лично верю, что Бог даровал этому парню второй день рождения!" – произнесла певица.

Ранее сын Лесика – Олег Турко – рассказывал, что музыкант уже переносил сложную операцию на сердце. Ему в мае этого года заменяли четыре клапана и аорту.

"После нескольких месяцев реабилитации он снова вышел на сцену, потому что чувствовал что ему этого не хватает + большинство концертов за последние 3 года были направлены исключительно на благотворительность, поддержку ВСУ и поддержку своих собратьев в целом (25 февраля папа пошел добровольцем в Стрыйскую ТРО)" – рассказывал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Бучинская прокомментировала инцидент. Исполнительница отметила, что артист находится в больнице под постоянным наблюдением специалистов. Она добавила, что была шокирована внезапным ухудшением состояния коллеги и постоянно молится, чтобы с ним все было хорошо.

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