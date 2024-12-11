Тоня Хижняк привела родителей, Ольга Сумская – управителя своего дома. Как прошла звездная премьера картины 'Собрание ОСМД'

В Киеве состоялся премьерный показ предновогодней комедии "Собрание ОСМД". Уже завтра, 12 декабря, лента выйдет на широкие экраны.

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OBOZ.UA побывал на презентации картины и расскажет интересные подробности о фильме и звездной премьере. Фильм сняли студии "Мамахохотала" и United Heroes.

По сюжету, жители одного подъезда обычного многоквартирного дома в канун новогодних праздников собираются вместе, чтобы решить очень актуальную ныне проблему: как справиться с постоянными выключениями света. На собрании принимается решение купить генератор, но начинаются долгие споры о том, где установить оборудование, однако это, как оказывается, только начало противоречий.

Впоследствии выясняется, что генератор не потянет все квартиры, а вопрос "кого оставить без света" обостряет старые конфликты и порождает новые – иногда очень неожиданные.

В картине снялись Ольга Сумская, Евгений Янович, Миша Лебига, Тоня Хижняк, Виктор Жданов, Нина Набока, Михаил Кукуюк, Мария и Александр Рудинские, Игорь Портянко, Ангелина Самчик и другие актеры.

Поддержать творческую команду на премьеру пришли телеведущие Александр Педан, Антон Птушкин, Миша Кацурин, Оксана Гутцайт, певицы Анна Тринчер, TARABAROVA, TAYANA, Мишель Андраде, Мила Нитич.

Среди звездных гостей были актеры Макс Девизоров, Сергей Кисиль, Наталья Бабенко, блогеры Рамина Эсхакзай, Мила Кузнецова и молчаливая Антонина Носова, а также актеры студии "Мамахихотала" Анна Гресь, Олег Маслюк, Юрий Гром, Таисия Хвостова и другие.

В разговоре с OBOZ.UA актриса Ольга Сумская призналась, что картина снята за рекордно короткий срок – за 12 дней. "Когда слышишь сегодня эти слова: "С премьерой!", хочется, чтобы они звучали чаще всего для нас – актеров, – отметила артистка. – В такое тяжелое время мы смогли сделать положительную комедию для наших зрителей, которая, помимо всего прочего, поднимает очень неотложные вопросы. Я сегодня, кстати, пригласила на презентацию главу ОСМД своего дома. Он сейчас здесь".

Артистка живет в многоквартирном доме в центре Киева: "И у нас в чате тоже происходит невероятный водоворот событий. Время от времени решаем как раз те вопросы, которые поднимаются в нашей картине. Вот, например, нас недавно немного подтопил сосед, на стене появился грибок, работаем над этим. Кто-то стучит постоянно – над нами идут ремонты. Генераторы дымят и гудят, не дают спать. Но что делать – все хотят иметь свет".

"В картине я играю роль директора детского сада, в помещении которого проходит собрание ОСМД, – добавляет актриса. – Мы поднимаем вопросы генератора, стараемся распределить его энергию. Конечно, без уловок не обходится. Когда речь заходит о том, что можно пользоваться светом почасово, кое-кто норовит "схватить" лучшие часы, и – снова разгораются разборки между жителями. В диалогах, к слову, очень много юмора, цитаты из фильма, уверена, разойдутся соцсетями".

Антонина Хижняк, сыгравшая в картине Юлию, которая больше всего переживает за надлежащую подготовку дома к зиме и приобретение генератора, пришла на премьеру со всей семьей – родителями, братом, а также – другими родственниками. Оксана Хижняк, мама актрисы, в разговоре с OBOZ.UA призналась, что впервые присутствует на звездной презентации: "Мне очень нравится, теперь буду ходить. Почему раньше не была? Не приглашали!" К слову, выглядит женщина фантастически, никак не скажешь, что у этой женщины есть взрослые дети. "Это генетика такова, – объясняют родственники. – Вы бы посмотрела на Тонину бабушку, которой уже 80 лет!".

Семья актрисы проживает под Киевом – в поселке Калиновка. "Ну, чуть-чуть знают люди, чья я мама. Я на такой должности работаю, что все время среди людей, – говорит Оксана Хижняк. – И они иногда заглядывают совсем не по делам, а чтобы на маму Мотри из "Кайдашей" посмотреть. У нас еще и голоса очень схожи. Недавно коллеги рассказывали, что смотрели фильм, который озвучивала Тоня, не верили, что это она, говорили, что я работала на дубляже. Рассказывали с утра: "Наша Оксана была в телевизоре".

Оксана Хижняк признается, что народный сериал "Поймать Кайдаша" видела уже раз пять – не меньше: "И каждый раз какая-то из сцен открывается новой стороной. Первый раз даже плакала из-за щемящих моментов. Особенно на серии, где героиня Тони уходит закапывать щенков – это просто невозможно спокойно смотреть. И еще моменты, когда Мотря сетует на то, что не может забеременеть. К тому времени нашему внуку Максимчику уже было полтора года. Я думала: "Слава Богу, что у нас есть ребенок, потому что на экране все так правдиво".

Ранее OBOZ.UA писал, как снималась предновогодняя комедия "Собрание ОСМД" с Яновичем, Лебигой и Сумской.

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