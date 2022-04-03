Страны-члены Евросоюза продавали оружие России с 2015 года, невзирая на эмбарго. Поставки на территорию страны-террориста продолжались как минимум до 2020-го. Десять государств из ЕС экспортировали военной техники на сумму 346 млн евро. Самым большим поставщиком является Франция.

В РФ из Европы поставляли ракеты, самолеты, реактивные снаряды, торпеды, бомбы. Часть этого оружия уже используется против Украины сейчас, во время войны, говорится в расследовании Investigate Europe.

Сейчас в нашем государстве идет война, которую развязала РФ, а европейские государства выражают "скорбь и озабоченность", но еще чуть более года назад Владимир Путин и его армия были хорошими клиентами европейской военной промышленности. Согласно данным официальной Рабочей группы Совета по экспорту обычных вооружений (COARM), треть государств-членов Евросоюза экспортировала оружие в РФ.

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Данные из всех официальных реестров экспорта вооружений показывают, что в период с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию оружия на общую сумму 346 млн евро. Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания продавали агрессору оружие.

Многие из стран ЕС использовали лазейку в правилах ЕС, чтобы продолжить свою торговлю. Рабочая группа Совета по экспорту обычных вооружений ответила на вопросы издания, пояснив, что "оружейное эмбарго ЕС содержит следующее исключение: контракты, заключенные до 1 августа 2014 года, или вспомогательные контракты, необходимые для выполнения таких контрактов".

Франция – крупнейший экспортер оружия в Россию

Франция продала России военной техники на 152 млн евро. Цифра, подтвержденная анализом Investigate Europe, ставит страну далеко впереди своих соседей. Она экспортировала 44% европейского оружия в РФ.

Французский экспорт также включает "тепловизионные камеры для более чем 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов". Кремль купил их у Safran и Thales, основным акционером которых является французское государство. Это оборудование теперь можно найти на борту наземной техники, истребителей и вертолетов, действующих на украинском фронте.

Количество лицензий, выданных Францией, резко возросло в 2015 году, сразу после введения эмбарго. В 2014 году, согласно нашему исследованию, французские власти все еще давали разрешение на отправку в Россию "химических агентов", "биологических агентов", "средств подавления беспорядков", "радиоактивных материалов, сопутствующего оборудования, компонентов и материалов".

Германия: 122 млн евро на орудия и суда

ФРГ экспортировала в Россию военной техники на сумму 121,8 млн евро. Это составляет 35% всего экспорта вооружений ЕС в Россию. В основном это были ледокольные и стрелковые суда, а также машины "спецзащиты". Правительство Германии не ответило на вопросы об этом от Investigate Europe.

Италия: наземная техника на войне в Украине

На третьем месте в списке экспортеров находится Италия, которая в период с 2015 по 2020 год продала в Россию военной техники на сумму 22,5 млн евро. По данным расследования, первый крупный контракт, подписанный с РФ, датируется на 2015 год, когда правительство уполномочило итальянскую компанию Iveco продать в Россию наземные транспортные средства.

Кстати, боевые машины модели Lynce производства Iveco заметил журналист телеканала La 7 в ходе боев в Украине в начале марта. Эти автомобили были собраны на одном из трех заводов Iveco в России, но собраны из итальянских деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц практически одновременно выразили возмущение ситуацией, сложившейся в Буче. Оба отметили, что Россия должна ответить за совершенные военные преступления против украинского народа.