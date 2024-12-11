Как 'Шахтер' закрыл год в Лиге чемпионов поражением 1-5: обзор матча с 'Баварией'

6-й тур Лиги чемпионов для донецкого "Шахтера" стал еще одним несчастливым. Несмотря на мотивацию и желание первого тайма, горняки без вариантов проиграли "Баварии" 1:5. Несколько ключевых ошибок отдали предпочтение мюнхецам и те поиздевались над защитой украинцев по полной. OBOZ.UA ищет, в каких деталях провалилась мегазаряженная команда Пушича.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Грамм, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

"Бавария": Перец, Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чже, Геррейру, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала, Сане, Мюллер

Первый тайм. Донецкая витринная игра, разбитая двумя ошибками

Кто мог бы подумать, что разведка боем подбросит первый удар именно для наших? Мюнхенцы слишком поверили в себя, когда пошли в сверхвысокий прессинг, и Зубкову было куда пробежать. Ким показывал, что нужно кого-то закрывать, но это был Кевин, именно его игрок. Вингер отлично убрал защитника и отправил мяч под штангу. Мало кто в это верил, но "Шахтер" открыл счет в самом начале игры.

"Бавария" показывала свой классический футбол в этом сезоне: затяжной прессинг, игра один в один с игроком на мяче и непредсказуемость. Проходить горняков удавалось через пасы в касание, что иногда пугало украинских футболистов. В атаке все соперники, кроме вратаря, были на нашей половине. Именно так произошло и в момент с голом, когда Олисе прорывался сквозь защитников, завалил Грама и потерял мяч. Но следом двигался защитник Лаймер, который вонзил под перекладину. Интенсивная игра на скорости дала нам ничью, когда многие из зрителей еще не успел даже открыть пачку чипсов.

После пропущенного гола "Шахтер" обратил внимание на ключевую опцию сдерживания мюнхенцев – компактность. Ожидается, что за 1:1 вся инициатива перешла к гостям, больше всего давления шло через зону Грама и Матвиенко. Задача была довести мяч в центр, в ноги Мюллера, Киммиха или Мусиалы, которые уже в одиночку решали момент ударом. Против последнего всегда была двойная подстраховка, потому что остановить одного из лучших дублеров ЛЧ можно было только втроем. Да и Компани сделал выводы для защиты - любого из горняков впереди тоже закрывали два футболиста, даже если нападающий был в режиме ожидания. Из-за фланга Конопля попыток атак было по минимуму: латераль качественно работал на всю бровку и съедал оппонентов.

С середины тайма контролировали игру именно мюнхенцы. Они активно насыщали штрафную площадку и контролировали зону подбора, а когда мяч летел с фланга, в пустую зону вбегали 2-3 игрока. Было заметно, что немцы ищут преимущество, их не устраивала ничья. И мы снова заметили классическую ошибку "Шахтера" - передержать мяч и получить гол. Гомес должен был подходить к тому, как Сане подойдет вплотную. Но Лерой оказался слишком близко, перехватил передачу – и дальше Мусиала и Мюллер идеально использовали количественное преимущество. Лишь через мгновение до этого произошла роскошная контратака, в которой Судаков с убийственной позиции не попал в почти пустые ворота.

Игра проходила действительно в равных условиях, несмотря на то, что обе команды быстро забили по голу. "Шахтер" закрылся автобусом и почти не пересекал центр поля, хотя все увидели, что у команды есть и сила, и настроение на матч. Снова много работы было у Резника, но он стоял хорошо. Несмотря на определенную несыгранность защитников и чрезвычайное давление, многие действия быстрых немецких вингеров удавалось остановить. До второго тайма.

Второй тайм. Когда футбол перестает быть футболом

Пушич реагирует на слабые зоны: снимает Сикана и Гомеса, выходят Крыськив и Траоре. Компани продолжает без замен, потому что выпускать особо некого. Появление фактурного нападающего на время добавило проблем мюнхенцам - три угловых от горняков подряд и опасные удары. Левый фланг "Баварии" был проходим для горняков и подопечные Пушича продолжили строить из-за него единичные атаки. Проблема в том, что во время давления из центра выходили слишком много наших футболистов, там одновременно исчезали и Судаков, и Бондаренко. Часто это открывало немцам путь к нашим воротам.

"Шахтер" продолжил компактное построение защиты, но теперь линия размещалась выше. Мяч оставляли на Лаймера для продвижения, а на помощь ему опускались все полузащитники. Стратегия мюнхенцев изменилась с быстрых пасов на тотальное владение и постепенное приближение к цели. Хотя не сказать, что наша защита держалась уверенно – даже с новыми ролями футболистов немецкого гранда, удары шли один за другим, второй темп всегда готов был что-то предложить. Предложил в этом случае Боэ: Грамм случайно снес его в штрафной и привез пенальти. Бить ушел голеадор Олисе - и не упустил возможность сделать комфортный счет 1:3.

Даже в условиях кризиса игроков "Бавария" классно использовала универсальность своих футболистов. На ударных позициях постоянно появлялись защитники Тель, Боэ и Лаймер. И не случайно: их удары несли угрозу Резнику, тот не всегда легко спасал ворота. Во втором тайме украинцы смешивали уверенную игру в отборе и критические подкаты или потери. Более всего полярными действиями запомнились Зубков, Судаков и Грамм. Конкурентная команда, от которой не ожидали игры первым номером, не смогла удержать нужную ничью. Обманчивые действия Мусиалы и Олисе убрали с пути всех – футбольный интеллект обоих игроков сделал счет неприличным.

Первый тайм, за исключением двух ошибок, можно записывать в актив "Шахтера": красивый футбол, прессинг, угрожающие моменты. Вот только эти две ошибки дали результат сопернику. Второй тайм был слабее, еще более оборонительным, с минимумом активности впереди, хотя порой футболисты защищались действительно хорошо. Пушич настроил уверенность своих игроков, но слишком сильная вера в свои силы конвертировалась в случайные ошибки. Мюнхенцы превращали их в результат и добились своего.

1:5 – "Шахтер" снова проигрывает в Лиге чемпионов. Новый этап еще оставляет нам шанс на евровесну. Украинцы перед январскими матчами останавливаются прямо перед зоной стыков, до нее 3 очка. В условиях чрезвычайной плотности подвала общей таблицы это очень много и больше проигрывать нельзя. "Бавария" взлетает в зону прямого выхода, потеснив еще больше других грандов, таких как "ПСЖ" и "Реал". Зимний финал ЛЧ будет невероятным.