США обратились к Японии: просят ввести санкции против РФ из-за Украины

США призвали Японию ввести санкции против России в случае военной эскалации против Украины. Таким образом, американские политики добиваются масштабных ограничений и экономического удара по РФ в том случае, если Кремль решится на очередную агрессии в отношении Украины.

О такой просьбе со стороны США написало издание KYODO NEWS. Журналисты ссылаются на дипломатические источники, при этом не указывают, об источниках в какой стране идет речь. Япония не стала сразу отвечать на такую просьбу. Вероятно, они опасаются ответной реакции со стороны РФ.

Отметим, между РФ и Японии уже давно есть территориальный спор. Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России. Речь идет о южной части Курил – острова Итуруп.

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"Поскольку напряженность в связи с возможным вторжением на фоне массового российского военного присутствия на границе с соседней Украиной накаляется, Вашингтон надеется сплотить Японию и другие страны, поддерживающие верховенство закона, и оказать давление на Москву", – говорится в публикации.

Отметим, на границе между Россией и Украиной уже несколько месяцев находятся российские войска. СМИ сообщают о том, что Россия может планировать военную эскалацию. Однако в России такие заявления опровергают. Это происходит на фоне переговоров между НАТО и РФ. Россияне требуют, чтобы Альянс вернулся к границам 1997-го и не расширял свое присутствие в восточной Европе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Запад может отключить Россию от межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Это грозит прекращением всех международных операций и массовым оттоком капитала, что повторяет судьбу Ирана.

В то же время глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что отключение от межбанковской системы якобы невозможно.