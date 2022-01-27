России грозит судьба Ирана: что такое SWIFT и чем опасно его отключение

Запад продолжает прорабатывать санкции, которые могут быть введены против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Одним из возможных вариантов является отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала. Так, страна может повторить судьбу Ирана.

В 2012-м иранские банки отключили от SWIFT после того, как они попали под санкции ЕС. Мария Шагина, приглашенный научный сотрудник Финского института международных отношений, говорит, что после отключения Иран потерял почти половину своих доходов от экспорта нефти и 30% внешней торговли. Об этом говорится в материале CNN.

Еще в 2014 году экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что исключение России из SWIFT приведет к сокращению ее экономики на 5%. Об этом он рассказал для "ТАСС".

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На данный момент SWIFT используют больше 11 000 банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Ввиду отсутствия общепризнанной альтернативы, эта система необходима для глобальных финансов. Посему исключение страны из сети сделает практически невозможным для финучреждений отправку денег в страну или из страны,. А это уже вызовет внезапный шок для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах.

Ответит ли Россия и есть ли альтернатива?

Чиновники заявляют, что поставки нефти, газа и металлов в Европу прекратятся, если страну отключат от системы. "Если Россию отключат от SWIFT, то мы не получим валюту (иностранную. – Ред.), а покупатели, в первую очередь европейские страны, не получат наш товар – нефть, газ, металлы и другие важные компоненты", – сказал Николай Журавлев, вице-спикер Совета Федерации.

При этом у РФ есть сразу 2 возможных замены для SWIFT. Кремль уже подготовился к такому варианту событий. Россия создала собственную платежную систему СПФС (Система передачи финансовых сообщений) после того, как в 2014-м попала под санкции Запада. По данным Центробанка, у СПФС сейчас около 400 пользователей.

По словам Шагиной, сейчас до 20% внутренних переводов осуществляется через СПФС, но размер сообщений ограничен, а операции ограничены рабочими часами. Но есть еще один из возможных вариантов замены SWIFT.

Речь идет о новой китайской системе трансграничных межбанковских платежей, или CIPS. Москва, кстати, также может быть вынуждена прибегнуть к использованию криптовалют. Но, как говорят эксперты, это не привлекательные альтернативы.

В последнее время американские власти анализировали, какой ущерб Россия может нанести Западу, к примеру, остановив экспорт нефти и газа, если Штаты отключат страну от SWIFT. Правительство США ищет инструменты, с помощью которых можнонанести ущерб российской экономики.

"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, какой побочный ущерб будет нанесен вытеснением России из системы SWIFT, как для его влияния на Соединенные Штаты, так и на наших европейских союзников", – заявила сенатор Джинн Шахин, сообщает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена также ищет способы обеспечить энергоснабжение европейских союзников на случай, если Россия сократит экспорт нефти и газа. Помочь Европе сможет Австралия. Власти подтвердили готовность помочь глобальной миссии, которую реализует Белый дом для предотвращения российской агрессии в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин рискует подвергнуться персональным санкциям в случае нападения РФ на Украину. Байден заявил, что рассмотрит возможность введения отдельных ограничений против Путина, если он отдаст приказ о вторжении в нашу страну. Штаты рассматривают многие экономические санкции, но Германия настаивает на ослаблении мер для энергосектора.