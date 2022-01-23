В России посмеялись над угрозами отключения от SWIFT: де-факто это невозможно

Отключение России от межбанковской системы SWIFT невозможно с точки зрения механизма реализации. Запад угрожает этой санкцией исключительно с целью напугать Москву, а не реально закрыть для нее финансовый канал связи.

Такого мнения придерживается руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает российское агентство ТАСС. Он напомнил, что такая мера не имела успеха при внедрении против банков Ирана, что уж говорить о России с ее ресурсами.

"Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались - ну ладно, тогда не будем". В общем об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто", – заметил российский дипломат.

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При этом Гаврилов привел довольно странное сравнение Запада с животным, которое ест кактус.

"Ему больно, оно колется, но все равно продолжает его кусать", – заключил представитель кремлевской элиты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что тот же самый Гаврилов резко высказался в отношении провокаций на Донбассе. По его мнению, именно Украина и ее западные партнеры ведут агрессивную политику против русскоязычных жителей восточного региона нашей страны, а этого Москва не потерпит.