США ввели санкции против российских захватчиков ЗАЭС: что известно

США ввели санкции против российских захватчиков Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал "руководитель" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олег Романенко.

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Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Отмечается: Романенко "был назначен генеральным директором ЗАЭС и работает на ней с марта 2022 года".

"Он внесен в санкционный список за то, что действует/намеревается действовать в интересах или от имени ... АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", имущество и имущественные интересы которого заблокированы. АО "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции" было создано указом президента Российской Федерации с целью узурпации контроля над ЗАЭС Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: захват Россией ЗАЭС подорвал усилия Кремля "изображать из себя ответственного поставщика продуктов ядерной энергетики". Также отмечается, что этому способствовали военные атаки станции со стороны РФ.

Удар по банкам

В новый пакет масштабных санкций США против РФ также вошли новые банки и финучреждения. В частности:

Московский кредитный банк, который входит в десятку крупнейших в России по размеру активов и уже исключен из международной платежной системы SWIFT (ранее OFAC поместило этот банк в список подпадающих под секторальные санкции, а теперь он подлежит и санкциям полной блокировки);

Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк), который использовал "альтернативные платежные пути" для облегчения получения платежей за российский экспорт;

банки "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС Банк, которые также попали под санкции Великобритании 24 февраля, при этом МТС банк имеет юрлицо не только в России, но и в ОАЭ.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРР), который также находится под санкциями Канады и Великобритании.

Ланта Банк, "Приморье", СДМ-Банк и новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный";

финансовые организации "Зенит Финанс" , "Зенит Лизинг " и "Зенит Факторинг МСП", связанные с банком "Зенит".

"Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе", – объяснили в минфине США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС готовится принять 10-й пакет санкций против России. Также ограничения уже обновил ряд стран:

Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таковых – "Газпром", "Росатом", "Ростех" и другие;

Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица;

Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

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