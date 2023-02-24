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США ввели санкции против российских захватчиков ЗАЭС: что известно

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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США наказывают Россию за захват ЗАЭС

США ввели санкции против российских захватчиков Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал "руководитель" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олег Романенко.

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Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Отмечается: Романенко "был назначен генеральным директором ЗАЭС и работает на ней с марта 2022 года".

"Он внесен в санкционный список за то, что действует/намеревается действовать в интересах или от имени ... АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", имущество и имущественные интересы которого заблокированы. АО "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции" было создано указом президента Российской Федерации с целью узурпации контроля над ЗАЭС Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: захват Россией ЗАЭС подорвал усилия Кремля "изображать из себя ответственного поставщика продуктов ядерной энергетики". Также отмечается, что этому способствовали военные атаки станции со стороны РФ.

Удар по банкам

В новый пакет масштабных санкций США против РФ также вошли новые банки и финучреждения. В частности:

  • Московский кредитный банк, который входит в десятку крупнейших в России по размеру активов и уже исключен из международной платежной системы SWIFT (ранее OFAC поместило этот банк в список подпадающих под секторальные санкции, а теперь он подлежит и санкциям полной блокировки);
  • Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк), который использовал "альтернативные платежные пути" для облегчения получения платежей за российский экспорт;
  • банки "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС Банк, которые также попали под санкции Великобритании 24 февраля, при этом МТС банк имеет юрлицо не только в России, но и в ОАЭ.
  • Уральский банк реконструкции и развития (УБРР), который также находится под санкциями Канады и Великобритании.
  • Ланта Банк, "Приморье", СДМ-Банк и новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный";
  • финансовые организации "Зенит Финанс" , "Зенит Лизинг " и "Зенит Факторинг МСП", связанные с банком "Зенит".

"Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе", – объяснили в минфине США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС готовится принять 10-й пакет санкций против России. Также ограничения уже обновил ряд стран:

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