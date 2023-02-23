Страны ЕС практически согласовали 10-й пакет санкций против РФ, но есть один нюанс

Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе в четверг, 23 февраля, почти согласовали весь 10 пакет санкций против страны-агрессора России. Однако остался один элемент, требующий уточнения.

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Об этом сообщила CNN, ссылаясь на информацию дипломата, говорившего на условиях анонимности из-за конфиденциальности переговоров между 27 послами ЕС.

Для обеспечения "эффективности санкций" дипломат не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждают послы.

Он отметил, что послы 27 стран Евросоюза снова встретятся завтра, 24 февраля, для окончательного утверждения 10-го пакета санкций. Их встреча приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день они объявят о новых ограничениях для страны-террориста РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз в 10-м пакете санкций против России планирует расширить черный список банков. В него могут войти Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, которым до сих пор удавалось избегать ограничений.

В целом, пакет сконцентрирован на ограничениях для технологического сектора России и содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч банков. Соответствующее решение прошло 23 февраля все этапы принятия.

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