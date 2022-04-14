Россия засекретила данные о добыче нефти: Кремль хочет скрыть падение

Россия больше не будет официально публиковать данные о добыче и экспорте нефти. Правительство страны объясняет такое решение "защитой рынка". Однако, вероятнее всего, Кремль пытается скрыть неутешительную статистику, ведь экспорт нефти заметно упал, даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго.

О соответствующем решении Министерства энергетики РФ сообщил "Интерфакс". "Центр диспетчерского управления ТЭК – филиал Минэнерго России – ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает Reuters, Минэнерго РФ уже не опубликовало данные о добыче нефти за март. Отчет должен был появиться еще 2 апреля. Участники рынка заявляют, что такая задержка произошла впервые за много лет.

Видео дня

По неофициальным данным, к 11 апреля добыча нефти и газового конденсата в РФ уже упала на 6%, ниже 10 млн баррелей в сутки. Это минимум с лета 2020 года.

Кроме того, по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась и переработка нефти. На ситуацию повлияли несколько факторов:

США ввели запрет на импорт нефти из России;

а санкции против финансовых учреждений Москвы затруднили процесс платежей за российскую нефть;

экспорт нефти сталкивается с добровольным бойкотом со стороны западных компаний и трейдеров.

По оценкам аналитиков Argus, добыча нефти (без конденсата) в РФ может снизиться уже в апреле на 16% по сравнению с мартом, до 8,8 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что добыча нефти в России в апреле может упасть на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Некоторые покупатели, особенно в Азии, увеличили закупки российской нефти. Но признаков увеличения закупок у Китая пока нет", – добавили в МЭА.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

Эти страны покупают у России значительно меньше энергетического сырья, чем Европа. Однако даже их шаги смогли повлиять на уровень экспорта и добычи нефти в РФ. Именно поэтому введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС является ключевым для остановки финансирования войны России в Украине.