Путину выдвинули "газовый ультиматум": чего намерена добиться Австрия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер фактически выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге, если тот их не заполнит.

Об этом канцлер заявил во время интервью Kronen Zeitung. "Если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище газа, то мы у него его заберем для других поставщиков", – сказал Нехаммер.

При этом Макогон добавил, что не является сторонником национализации частной собственности. Однако власти Австрии, по его словам, на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству "там, где это необходимо".

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Хранилище "Газпрома" Haidach в Зальцбурге – крупнейшее в Австрии и второе по величине в Центральной Европе. Его емкость – 2,8 млрд кубометров. Kronen Zeitung утверждает, что сейчас оно пустует.

Украина же, в свою очередь, заявила, что не откроет газовый транзитный маршрут "Сохрановка" из России в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой. По этому же маршруту проходит около трети всего объема транзита российского газа через Украину.

"Мы не будем открываться, пока не будет полного контроля над системой", – сказал глава оператора Газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон Reuters.

При этом он подчеркнул, что "Газпром" все еще может выполнить все свои обязательства перед Европой – используя остающийся открытым транзитный маршрут "Суджи". Российский же монополист, в свою очередь, отказался это делать. "Газпром" заявил, что технологически невозможно перенаправить все свои поставки через "Суджу", – отметили в издании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что даже несмотря на остановку транзита по маршруту "Сохрановка, правительство Германии отвергло предположение о том, что может активировать газопровод "Северный поток-2". По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Анники Айнхорн, газопровод "умер" – и никто не думает о его "воскрешении".