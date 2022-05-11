"Северный поток-2" умер, и никто не думает о его "воскрешении" – минэнергетики Германии

Правительство Германии отвергло предположение о том, что может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину. По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Анники Айнхорн, газопровод "умер" – и никто не думает о его "воскрешении".

"Северный поток-2" действительно умер после того, как Россия напала на Украину. И никто не думает переключаться на него", – передает ее слова АР.

При этом Айнхорн отметила, что после того, как "Газпром" прекратил подачу газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", которая находится во временно оккупированной Луганской области (по этому маршруту проходит около трети всего объема транзита российского газа через Украину), объемы транзитного газа снизились для Германии на 25%. Однако этот дефицит, по ее словам, "частично компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов".

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Айнхорн также заметила, что большая часть российского газа поступает в Германию не через Украину, а по российскому газопроводу "Северный поток-1". Он был запущен еще в 2011 году, а его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Напомним, что "Северный поток-2", который должен был стать самым глобальным энергетическим проектом по поставкам газа в ЕС, превратится в локальный трубопровод. Сухопутный участок "Газпром" решил использовать для поставок в северо-западные регионы РФ.

В российской компании пришли к выводу, что даже если Германия снимет все санкции и решит запустить "Северный поток-2", что на данный момент фактически невозможно, запуск может произойти только в 2028 году. "Если власти Германии решат ввести морской газопровод в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 года", – отметили в "Газпроме".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG. Приостановка будет действовать 4 месяца, то есть до 10 сентября 2022 года.