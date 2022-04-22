Германия поможет Украине ремонтировать жилье, которое разрушила война – СМИ

Германия предоставит почти 37 млн евро (около $40,12 млн) на восстановление Украины после войны. Предусмотрена реконструкция энергетической системы страны, ремонт поврежденного российскими войсками жилья, а также закупка медицинского оборудования.

Об этом сообщили источники газеты Augsburger Allgemeine в министерстве экономического сотрудничества и развития Германии, пишет Reuters. По их данным, сумму распределят так:

около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы Украины;

14,4 млн евро – на ремонт жилья и приобретение медицинского оборудования.

"Министерство перераспределило средства на это через программу экстренной помощи", – подтвердил изданию министр развития Свенью Шульце.

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При этом Всемирный банк уже оценил физический ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд. В эту оценку не включены общие экономические потери в результате войны.

По подсчетам украинского правительства, восстановление Украины после российского вторжения будет стоить не менее $600 млрд. Кабмин вместе с мировыми экспертами уже разрабатывает план работ.

Уже создан Национальный совет по восстановлению от последствий войны. Ее сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Совет, среди прочего, будет заниматься восстановлением и строительством различной инфраструктуры, перезапуском экономики, борьбой с безработицей и т.д.

Также Украина уже начала привлекать международное финансирование для преодоления последствий войны. Кроме того, власти планируют привлечь деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру. Будут использоваться и золотовалютные резервы Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Германия выделит Украине более миллиарда евро военной помощи. Около 400 миллионов евро выделят для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

А принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд (МВФ). Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.