Германия выделит Украине более миллиарда евро военной помощи

Германия увеличит военную помощь украинскому государству из-за российского вторжения. Правительство страны приняло решение увеличить финансирование до более миллиарда евро.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на своей странице в Twitter сообщил, что Германия добавляет средства в собственный военный бюджет до двух миллиардов гривен, большинство денег в пойдет Киеву.

"Сообщения СМИ соответствуют действительности: в дополнительном бюджете средства на помощь по укреплению военных сил увеличены до 2 млрд евро. Они в большей степени пойдут в пользу Украины. Канцлер Олаф Шольц давно требовал этого", – написал Линднер.

Видео дня

Накануне в эфире немецкой телекомпании ARD сообщали, что из этих средств для помощи Киеву в закупках оружия для украинской армии предусмотрено более одного миллиарда евро. Около 400 миллионов евро выделят для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Германия является одной из двух стран ЕС (вместе с Венгрией), которая не допускает введение полного энергетического эмбарго против РФ. Несмотря на аннексию Крыма, военную агрессию РФ на Донбассе, Германия продолжала развивать экономические отношения с Россией. Также Германия наростила зависимость от российских энергоресурсов и является крупнейшим покупателем газа у РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские власти пригласили Олафа Шольца приехать в Киев для обсуждения вопросов по дальнейшей поставке вооружения.