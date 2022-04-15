МВФ поможет восстанавливать Украину после войны

Международный валютный фонд (МВФ) готов принять участие в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.

Об этом сообщила директора-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она также напомнила об уже принятых мерах:

Утверждено экстренное финансирование Украины в размере $1,4 млрд. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах.

Запущен специальный счет, который создает "безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины".

"Высокая стоимость войны уже покалечила и продолжает калечить очень многие страны. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", – сказала Георгиева.

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Под другими пострадавшими она, в первую очередь, подразумевала ввиду государства, которые оказались на пороге продовольственного кризиса, а также те страны, которые принимают беженцев. Из-за войны экспорт зерновых из Украины заблокирован, а наша страна является одним из крупнейших мировых поставщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги не восстановление страны. По его словам, уже идет работа по привлечению международного финансирования для этих целей.

По его словам, также Украина ведет переговоры с иностранными партнерами и компаниями о конфискации российского имущества в пользу Украины. Пока что большинство активов РФ просто заморожены.

А пока Украина получает поддержку от МВФ, Россия просит помочь ей с получением помощи. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в официальном письме попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде (МВФ). В документе российский политик признал, что "Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений".