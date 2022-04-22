Шмыгаль назвал, во сколько обойдется восстановление Украины после войны

Восстановление Украины после российского вторжения будет стоить не менее 600 млрд долл. Правительство государства вместе с мировыми экспертами уже разрабатывает для этого соответствующий план.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. Он рассказал, что вместе с Владимиром Зеленским обсуждал вопросы восстановления украинского государства на Spring Meetings 2022 – мероприятии, которое 21 апреля провели Всемирный банк и МВФ.

Глава правительства отметил, что призвал весь мир поддержать Украину, поддержать свободу и демократию.

Шмыгаль также добавил, что Российская Федерация, начатой против Украины войной, повлекла за собой убытки экономике государства более чем на 500 млрд долл. Чтобы выстоять, стране нужна ежегодная помощь от партнеров в 4-5 млрд долл в течение следующих шести месяцев.

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Напомним, что в Украине был создан Национальный совет по восстановлению от последствий войны. Ее сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Будет же заниматься Совет, среди прочего, восстановлением и строительством различной инфраструктуры, перезапуском экономики, борьбой с безработицей и т.д.

Украина уже начала привлекать международное финансирование для возобновления войны. Также для этого власти планируют привлечь деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру и золотовалютные резервы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд (МВФ). Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.