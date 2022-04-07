Украину будут отстраивать: Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги на восстановление после войны

Украина после завершения боевых действий начнет восстановление экономики и инфраструктуры. Уже идет работа по привлечению международного финансирования для этих целей. Кроме того, отстраивать страну будут на деньги, полученные от конфискации активов России по всему миру.

Будут использоваться и золотовалютные резервы Украины (28,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC.

"После завершения боевых действий у нас будет несколько источников для этого (восстановления страны – Ред.). Прежде всего, наш собственный бюджет, наши золотовалютные запасы. Во-вторых, это конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран", – рассказал Шмыгаль.

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По его словам, Украина уже ведет работу с иностранными партнерами и компаниями о конфискации российского имущества в пользу Украины. Пока что большинство активов РФ просто заморожены.

"Еще один источник – поддержка финансовых организаций и наших международных партнеров", – добавил Шмыгаль. Еще один аспект – благотворительные взносы. Их могут делать как международные корпорации, так и частные лица, отметил премьер.

На данный момент Министерство финансов ведет переговоры о получении $10 млрд, $3 млрд из которых уже поступили в Украину.

"Это макрофинансовая помощь от Европейского Союза, пакет от МВФ. Это также поддержка отдельных стран: по 300–500 миллионов евро и долларов", – объяснил Шмыгаль.

Ключевым кредитором Украины остается МВФ. Фонд помогает стране выполнять социальные обязательства – платить зарплаты, выдавать пенсии, предоставлять социальную поддержку и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла почти 2 трлн грн, $68,2 млрд. Только за последнюю неделю это число выросло на $5 млрд. Суммарные же убытки Украины составляют $564–600 млрд.