ЕС введет санкции против трех российских банков: детали 10-го пакета раскрыли в Bloomberg

Европейский Союз (ЕС) в 10-м пакете санкций против России планирует расширить черный список банков. В него могут войти Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, которым до сих удавалось избегать ограничений.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, в котором содержатся предложения еврочиновников. По данным агентства, санкции также будут введены против десятков физических лиц, а в список юридических войдут:

Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк;

Фонд национального благосостояния РФ (из него РФ берет по 4-5 млрд долларов в месяц для пополнения своего бюджета);

(из него РФ берет по 4-5 млрд долларов в месяц для пополнения своего бюджета); медиа-группы, занимающиеся пропагандой;

российский перестраховщик судов, экспортирующих российскую нефть (контролируется Банком России);

судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании, которая обвиняется в использовании своих судов для перевозки украденного украинского зерна.

Другие предложения включают запрет гражданам России занимать должности в руководящих органах операторов критически важных европейских инфраструктур и предприятий. Также предлагется запретить предоставление мощностей для хранения газа гражданам и резидентам России, а также организациям, зарегистрированным в РФ.

Еще одно важное предложение – требование к банкам сообщать информацию об активах Центрального банка России. Этот пункт рассматривается как как первый шаг к потенциальному использованию этих средств для восстановления Украины.

В целом, как официально заявили в Еврокомиссии, 10-й пакет санкций содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 млрд евро. В частности, вводятся

новые запреты на экспорт промышленных товаров;

ограничения на поставки технологической продукции (включая санкции против иранских организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции);

внесение в черній список путинских пропагандистов и военачальников;

новые меры по предотвращению обхода санкций, в частности, распространение экспортного контроля на иранские компании.

Ожидается, что ЕС введет 10-й пакет санкций до 24 февраля, годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предположительно, утвердить пакет собираются 20-24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тинькофф Банк попал в скандал в России. В его службе поддержки заявили жителю Крыма, что не доставят ему платежную карту. При этом консультант банка объяснила такое ограничение тем, что "получить карту можно только в России".

Россияне решили, что таким образом Тинькофф Банк признал, что Крым – это не часть России. В банке при этом указали, что действительно не доставляют банковские карточки в Крым. А все остальное назвали "ошибкой в консультации".

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