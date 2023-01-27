В ЕС нашли лазейку для использования российских миллиардов на благо Украины – Bloomberg

Европейские юристы нашли правовые основания для использования российских золотовалютных резервов в восстановлении Украины. Суммарно Евросоюз и G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих центробанку (ЦБ) РФ, однако в предложенном механизме речь идет о меньшей сумме в 33,8 млрд евро.

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Предполагается, что эти средства не будут конфискованы и в какой-то момент вернутся России, причем с процентами. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Также план предполагает, что если вложение средств в Украину не принесет прибыли, то Европе в будущем придется доплачивать России из собственного бюджета. В связи с такими условиями, механизм вызвал немалый скепсис среди еврочиновников, отмечает агентство.

Обсуждение плана инвестирования российских активов в Украину пока находится на ранее стадии, и нет никаких гарантий, что механизм вообще задействуют. Кроме того, как отмечают еврочиновники, любой план такого рода должен внедрятся согласованно со странами "Большой семерки", в которую, помимо трех стран ЕС, также входят США, Канада, Великобритания и Япония.

"Некоторые государства-члены продолжат настаивать на том, чтобы союзники конфисковали активы в сочетании с отдельной инициативой по привлечению Москвы к ответственности за военные преступления через специальный трибунал", – добавляет Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Швейцария задумалась о способах конфисковать российские активы на сумму более 8 млрд долларов. Однако этот вопрос, вероятно, придется решать на всенародном референдуме.

Кроме того, против отчуждения замороженных активов россиян решительно выступают швейцарские банки. Они заявляют, что это якобы "станет смертным приговором" для местной банковской системы.

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