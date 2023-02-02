Крупный российский банк отказался отправить карту в Крым: "получить можно только в РФ"

В службе онлайн-подержки крупного российского банка "Тинькофф банк" заявили жителю Крыма, что не доставят ему платежную карту. При этом консультант банка объяснила такое ограничение тем, что "получить карту можно только в России".

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Скриншот переписки распространяют россияне в соцсетях (см. ниже на этой странице). Люди считают, что таким образом "Тинькофф банк" признал, что Крым – это не часть России.

В банке тем временем уже признали, что такой эпизод имел место. Там указали, что действительно не доставляют банковские карточки в Крым. А все остальное назвали "ошибкой в консультации".

В поддержке при этом буквально назвали Крым "зарубежным направлением". Оператор ответила на вопрос о возможности доставки карты в "Республику Крым, г. Симферополь" так: "К сожалению, получить карту можно только в России. Почтовые сервисы временно не осуществляют отправления банковских карт за рубеж".

Доставлять карту без участия почты банк тоже отказался. Вместо этого клиенту предложили приехать в Тамань на Кубани.

Пользователи сети также стали обращаться в поддержку "Тинькоффа" с вопросами о доставке карточек в Крым. После скандала им без подробностей отвечали, что получить карту в Крыму возможно, однако для это нужно будет лично приехать в "другой регион РФ".

Некоторые пользователи соцсетей также напомнили, что на оккупированном полуострове практически не работают российские продуктовые сети, заправки, мобильные операторы и прочие крупные компании. "Вот сидишь и думаешь, чей Крым", – подытожил Serjo123.

Как сообщал OBOZREVATEL, трудности с заявленной Россией "интеграцией новых регионов" испытывают жители не только Крыма, но и других оккупированных агрессором территорий Украины. В частности, в так называемой "ЛНР" с 11 февраля полностью отключат мобильный интернет.

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