Беларусь ввела ручное управление ввоза товаров из Украины: в Кабмине заявили о дискриминации

Беларусь ввела режим особых лицензий на целый ряд украинских товаров. Решение рассчитано на шесть месяцев. В Кабинете министров считают, что таким образом власти Беларуси ввели необоснованно дискриминационные нормы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра экономики Тарас Качка. Лицензирование коснется ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292.

"Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", – написал Качка.

Отметим, кроме транспортных, между Украиной и Беларусью существуют активные торгово-экономические связи. И ряд украинских политиков уже выступили с призывами ограничить не только перелеты в Беларусь, но и часть торговли.

Стоит отметить, что Беларусь не является крупнейшим торговым партнером Украины. За прошлый год доля Беларуси в нашем экспорте составила лишь 3%. При этом украинский экспорт достаточно диверсифицирован. Мы продаем многое: от черных металлов и железнодорожных локомотивов до отходов пищевой промышленности.

Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан, рассказывает, что самая большая позиция в нашем экспорте в Беларусь – соевые бобы (11%). При этом Беларусь занимает 20% всего украинского экспорта соевых бобов. Еще 10% экспорта – это макуха, отходы от производства сои и подсолнуха. Но это – сырье. Среди товаров самая большая позиция – это различные вагоны (5%).

"Тут стоит отметить, что спрос на наши вагоны вне Беларуси – ограничен, но и делаем мы их в основном для внутреннего рынка, – говорит Мовчан. – Если посмотреть на товары, которые мы везем в Беларусь, конечным потребителем которых преимущественно является эта страна, таких всего 15%. Около 200 млн долл. в разрезе года".

В свою очередь доля импорта из Беларуси составляет примерно 5%. По данным Госстата, в январе-марте 2021-го 59% ввезенных из этой страны товаров – нефть и нефтепродукты. Еще 8% занимают удобрения, 4% – пластмассы, доля остальных товаров критически мала.

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