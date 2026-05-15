Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Щирі співчуття усім постраждалим від варварських російських атак останніх днів. Світла та Вічна Пам’ять загиблим… Відновлення та одужання усім пораненим.

Новости из США. Четверг, 14 мая 2026

Визит Трампа в Китай: итоги

Законопроект о помощи Украине будет рассмотрен в Палате Представителей в обход спикера: что это значит

* От визита 47-го президента в Пекин многие почему-то ждали каких-то "эпохальных" решений, разрешения мировых проблем. Кто-то, кто подменяет реальность виртуальными мечтами, заранее называл визит "историческим" и "главным событием года". В Украине у части людей были ожидания, что каким-то образом Трамп договорится с Си о том, чтобы прекратилась война или что Си может сыграть какую-то роль в ее прекращении.

Все это на самом деле бесконечно далеко от реальности.

Этот визит был не более "историческим", чем встречи Эйзенхауэра, Никсона, Форда и Картера с Хрущевым и Брежневым во времена холодной войны. Тогда "сверхдержавность" определялась наличием у США и ссср запасов ядерного оружия, достаточных для взаимного уничтожения с одной стороны и тем, что США и ссср были лидерами полностью противоположных друг другу блоков и систем – свободного и коммунистического миров, соответственно. Целью ссср было распространение своего влияния в мире путем установления коммунистических и прокоммунистических режимов во всех его концах. Целью США было противодействие этому и экономическое принуждение ссср к изменению политики. Это было противостояние действительно двух совершенно противоположных друг другу систем. Противоположных не только идеологически и политически (либеральная демократия с одной стороны и коммунистическая диктатура, жаждущая расширения, с другой), но и экономически (рыночная экономика с одной стороны и советская плановая экономика с другой).

Сейчас ситуация иная. "Сверхдержавность" определяется размером экономики. Рыночной экономики. США – первая экономика мира. Китай – вторая. Другие страны не приближаются к ним. Экономически сравнивать со США и Китаем можно только ЕС в целом – все 27 стран вместе взятых. Китай управляется коммунистическим диктатором и коммунистической партией, отличающимися от своих советских предшественников тем, что не занимаются распространением коммунизма и не пытаются установить коммунистическую систему ни в каких других странах. Но вовлекают другие страны в свою сферу влияния через экономику – инвестиции и помощь в обмен на политическую поддержку. И одновременно наращивают вооружения, собираясь сравняться с США и Россией по количеству ядерных боезарядов достаточно скоро – в течение 10 лет.

Соперничество с Китаем для США гораздо более сложный и серьезный вызов, чем соперничество с ссср. Потому что в ссср был экономический застой, отсутствие развития экономики, сменившееся уже в 1970-е годы ее упадком и постепенным падением, превратившимся в 1980-е годы в ее полный обвал. Китай обладает современной, очень развитой экономикой, возможно наиболее развитым промышленным производством в мире, является крупнейшим в мире экспортером всевозможных товаров. ссср мог распространять свое влияние только через установление коммунистических режимов, которые нигде не приносили людям ничего, кроме бедности и репрессий. Китай распространяет свое влияние через экономическую экспансию. ссср потерпел поражение в холодной войне ввиду своей полной экономической несостоятельности. Китаю это никак не грозит.

Так же как и встречи американских президентов с советскими вождями, их встречи с вождями КНР имеют своей целью сделать противостояние "сверхдержав" управляемым, чтобы избежать открытого столкновения в военном конфликте. Но повестка дня встреч с китайскими вождями совершенно другая, обсуждать на этих встречах американским президентам приходится другие проблемы. Главная часть повестки дня - это проблемы, связанные с экономикой в самом широком плане.

Переговоры Трампа с Си были прежде всего именно об этом или вообще в основном об этом. 47-й президент недаром возил с собой целую делегацию руководителей крупнейших американских компаний. Его занимает "сверхценная" идея – выровнять торговый баланс США и Китая (США гораздо больше закупает товаров в Китае, чем Китай закупает в США, и этот торговый дефицит, временами немного сокращаясь, уже много лет имеет тенденцию к росту).

Трампу нужно было, чтобы китайские авиакомпании купили много самолетов у компании Боинг. Чтобы Китай увеличил покупку американских соевых бобов. Дал возможности американским компаниям вести бизнес в Китае на выгодных для США условиях. Чтобы Китай не вводил ограничения на покупку США редкоземельных минералов.

Это и была главная повестка дня для Трампа.

Из всего этого явно договориться удалось о том, что китайские авиакомпании купят 200 самолетов у компании "Боинг". Вообще-то, странная достаточно ситуация. Президент США договаривается с диктатором КНР о том, что вроде бы частные китайские компании купят самолеты, которые производит не вроде бы частная, а абсолютно частная американская компания. Таковы особенности китайской рыночной экономики, так сказать рыночной экономики с государственным влиянием.

Дональд Трамп в течение двух дней расточал публично лесть по адресу Си Цзиньпина, называя го "великим лидером", говоря, что это для него, Трампа, "большая честь" быть другом Си.

Трамп поехал в Китай, будучи далеко не в сильной позиции на переговорах. Его явное поражение в торговой войне, которую он попытался начать с Китаем весной 2025 года, привело к тому, что он не только отступил, но резко изменил свою позицию по отношению к Китаю. Перестал критиковать КНР, перестал называть Китай противником. В Стратегии национальной безопасности – основном внешнеполитическом документе администрации, опубликованном в декабре 2025 года, шла речь о том, что у США с Китаем могут быть ровные отношения, главное, чтобы Китай не мешал США вести свою международную торговлю.

Война с Ираном, начатая Трампом 28 февраля, не только не стала его победой, но на сегодняшний день привела к кризису – блокированию Ираном Ормузского пролива, росту цены на нефть, все энергоносители и энергию, раскручиванию инфляции в самих США и других развитых странах. Вероятно, Трамп мечтал о том, чтобы приехать к Си победителем, контролирующим иранскую нефть. Но в реальности 47-й президент крайне далек от воплощения этой мечты в жизнь.

Все, что смог сам Трамп рассказать о своих переговорах с Си по Ирану, - это об обещании Си не поставлять Ирану оружие (по словам Трампа), о том, что Си против появления у Ирана ядерного оружия и о том, что Си за то, чтобы судоходство по Ормузскому проливу было свободным. Как добиться этого, видимо, Си Трампу не рассказал. А возможно, что Си мог посоветовать своему гостю согласиться на иранское предложение – разблокирование Ормузского пролива, а затем вести переговоры (возможно очень долгие) об иранской ядерной программе.

У Си Цзиньпина есть своя повестка дня – Тайвань. И в китайском коммюнике о переговорах сказано, что Си Цзиньпин сказал Трампу, что "США должны подходить к тайваньскому вопросу с предельной осторожностью".

А американские журналисты, освещающие визит Трампа в Китай, говорят и пишут о том, что КНР просит США изменить формулировку политики по отношению к Тайваню с "США не поддерживают провозглашение Тайванем независимости", на "США противятся провозглашению Тайванем независимости". А также, как сообщают журналисты со ссылками на источники в американской делегации, Китай просил США осторожнее относиться к продажам Тайваню американского оружия. Сам Трамп от вопросов журналистов о Тайване ушел, сделал вид, что не слышит. Госсекретарь Рубио сказал, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась. Изменилась или не изменилась политика, можно будет судить по тому, продолжат ли США продавать оружие Тайваню, или задержка с одобрением очередной продажи, которая имеет место сейчас, продлится неопределенно долго.

Как сообщили телеканалу CNN его источники в американской делегации, перед поездкой в Китай сотрудников Белого дома предупредили о серьезных потенциальных рисках в сфере кибербезопасности, связанных с пребыванием в КНР.

Членам делегации и охраняющим президента агентам секретной службы, выдали "одноразовые" телефоны и устройства с новыми номерами; при этом их предупредили, что даже эти телефоны могут быть потенциально взломаны на территории КНР.

Большинство американских официальных лиц оставили свои личные телефоны и планшеты либо дома, либо — в выключенном состоянии и в специальных защитных чехлах — на борту правительственных самолетов, на которых они прилетели и полетят домой.

В пятницу визит Трампа в Китай завершится.

Но то, что это визит из разряда визитов для поддержания "управляемого противостояния", и не более того, не вызывает сомнений. Никакие мировые проблемы решены в ходе этого визита не будут. Для Китая США остаются геополитическим противником номер один, но одновременно и экспортным рынком номер один. Китай, как был заинтересован, в ослаблении США и в расколе между США и другими либеральными демократиями, так, естественно, и остается в этом заинтересованным.

И Китай, чтобы ни говорил Трамп о своей дружбе с Си и сколько бы ни льстил ему, остается для США в реальности геополитическим противником номер один. Это определяет и будет продолжать определять отношения между двумя странами.

* В Палате Представителей собрано 218 подписей для рассмотрения законопроекта о помощи Украине. Этот законопроект был представлен много месяцев назад конгрессменом демократом Грегори Миксом из Нью-Йорка. Спикер Джонсон, определяющий, какие законопроекты включать в повестку дня и рассматривать, а какие не включать и не рассматривать, естественно, не хотел рассматривать этот законопроект, поскольку его рассмотрения не хотел Трамп.

Тогда конгрессмен Микс стал собирать подписи за петицию о принудительном рассмотрении законопроекта. По регламенту палаты такая петиция обязывает спикера включить законопроект в повестку дня в течение двух недель, если будет собрано 218 подписей (50% +1 от конституционной численности депутатов в Палате – 435). Все до одного демократы подписали петицию. До 2018-ти не хватало трех подписей. Две из них дали республиканцы Фитцпатрик из Пенсильвании и Бекон из Небраски. Третью подпись поставил в среду независимый конгрессмен Кили из Калифорнии, вышедший в марте из республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение на военную помощь Украине $1.3 миллиарда и предоставление долгосрочного кредита на закупки американского оружия на $8 миллиардов, а также выделение американской помощи на восстановление Украины.

Законопроект будет рассмотрен в течение ближайших двух недель. Если все демократы, два республиканца и один бывший республиканец, подписавшие петицию, за него проголосуют, то он будет принят большинством в один голос.

Голосование по этому законопроекту республиканцев будет самым показательным индикатором того, готов ли кто-то из них, кроме двоих подписавших петицию, пойти на то, чтобы открыто выступить против Трампа по принципиальному для него вопросу. Думаю, что если кто-то и готов, то таких будет очень мало (и то, это оптимистичная оценка).

Однако, этот законопроект, если будет принят в Палате Представителей, не имеет шансов быть рассмотренным в Сенате, если только вдруг его рассмотрения не захотел бы Трамп (такое невозможно себе представить). Повестку дня сената определяет лидер республиканского большинства сенатор Тун. Он не ставит в повестку дня Сената ничего, что Трампу не по душе. А, если бы поставил, то среди республиканских сенаторов нашелся бы минимум десяток, а может, и больше, кто проголосовал бы за такой законопроект вместе с демократами.

Отвечая на, возможно, резонный вопрос, скажу, что регламент Сената не предусматривает возможности поставить законопроект в повестку дня путем сбора подписей большинства сенаторов.

Еще важно заметить, что этот законопроект хорошо показывает одно из важных направлений, в котором будет работать Конгресс следующего, 120-го созыва, если демократы выиграют выборы 3 ноября.

