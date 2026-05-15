'Это очень больно': жена павшего Героя эмоционально рассказала о двух дочерях, погибших во время удара РФ по Киеву. Видео

Жена павшего защитника Евгения Яковлева Татьяна потеряла из-за России еще и двух их дочерей. Девочки в возрасте 12 и 17 лет стали жертвами удара врага по Киеву 14 мая.

Женщина рассказала, что Герой погиб три года назад в поселке Диброва на Луганщине. Об этом она сказала "Настоящему Времени", когда спасатели разбирали завалы дома, который разрушила российская ракета.

"И вот сейчас его дочери две, 17 лет и 12, девочки мои, – они сейчас там, под теми завалами. И я не знаю, живы ли они, или они уже ушли к папе", – говорила Татьяна, еще не зная о страшной судьбе своих детей.

"И то, что это очень больно – эти слова вам ни о чем не скажут, пока вы не почувствуете", – добавила женщина.

Ранее мы писали о том, что в результате атаки РФ на Киев погибла младшая дочь Евгения Яковлева Любава. На тот момент продолжались поиски второго ребенка, тело которого позже достали из-под завалов.

Напомним: в ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты.

Вследствие вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибли 24 человека, среди них трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской комбинированной атаки по Киеву, в ночь на 14 мая, погибли преподаватель английского языка 24-летняя Марина Гоменюк и ее возлюбленный Юрий Орлов. Ракета попала в дом в Дарницком районе, где они проживали.

